Züsow

Ein wenig gelegt hat sich die Aufregung bei Züsows Wehrführer Denny Bull. Seit des Fahrzeugbrands im Gerätehaus am Dienstag, dem 14. Dezember, kann er nicht mehr richtig schlafen. Denn sowohl das Auto als auch große Teile der Ausrüstung sind seither nicht mehr nutzbar. Aber die Hilfsbereitschaft ist riesig. Sie hat es ermöglicht, dass die freiwillige Feuerwehr schon am Donnerstagabend wieder einsatzbereit gewesen ist. „Die ersten acht neuen Einsatzsachen bekamen wir noch am Mittwochabend von der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster“, berichtet Denny Bull. Amtswehrführer Lars Krasemann habe das möglich gemacht. Ein Einsatzfahrzeug habe den Züsowern die Freiwillige Feuerwehr Passee geborgt, die zurzeit aufgrund von Personalmangel nicht einsatzbereit ist.

Und am Freitag gab es weitere Unterstützung. „Nun bekommen wir noch mal sieben Mal Einsatzbekleidung plus Stiefel und Handschuhe von der Firma Brandschutztechnik Nord aus Tessin“, strahlt der junge Mann. „Ich bin begeistert, wie viel Solidarität wir gerade erfahren. Da werde ich heute Nacht erstmals wieder etwas ruhiger schlafen“, kündigt der Wehrführer an.

„Ein großes Bedürfnis zu helfen“

Für Jens Kerschke, Geschäftsführer der Brandschutztechnik Nord, ist es ein richtiges Bedürfnis gewesen, der Wehr in der Notlage zu helfen und Einsatzkleidung zu besorgen. Die hat er zusammen mit seinen Kollegen Tim Kuhlmann und Benjamin Staritz im Namen all seiner Mitarbeiter persönlich ausgehändigt. „Das war für uns alle ein großes Anliegen, die Sachen für die Kameraden zu kaufen. Diese Entscheidung haben wir in sehr kurzer Zeit getroffen“, berichtet Jens Kerschke. Am Mittwochabend habe er von seinem Außendienstmitarbeiter Tim Kuhlmann die Information von dem Schwelbrand des Fahrzeugs bekommen und dass alle Sachen der Feuerwehrleute verrußt und nicht mehr nutzbar sind. „Da haben wir beschlossen, ganz unkompliziert zu helfen. Schließlich sind die Feuerwehrkameraden ehrenamtlich im Einsatz und zu jeder Tag- und Nachtzeit für uns da. Jetzt wollen wir mal ganz unbürokratisch für sie da sein“, betont der Geschäftsführer.

Bürgermeister von Spende begeistert

Übrigens neun- bis zehntausend Euro haben die sieben Komplettsätze gekostet. Von der Spende ist auch Züsows Bürgermeister Manfred Juschkat (CDU) überwältigt. Er steht voll und ganz hinter „seinen Jungs“ und versprach auch seine unkomplizierte Unterstützung. „Wir haben gerade das Problem, dass der Gutachter der Versicherung sich den Schaden erst nach den Feiertagen im neuen Jahr anschauen will oder kann, also erst frühestens in 14 Tagen. Das dauert viel zu lange. Bis dahin können wir hier ja gar nichts machen. Deshalb werde ich morgen früh noch mal mit dem Amt sprechen, vielleicht können die noch etwas bewirken.“

Viele Anfragen, wie geholfen werden kann, bekommt zurzeit Wehrführer Denny Bull über die sozialen Netzwerke. Wer den Kameraden und Kameradinnen helfen möchte, kann ein Spendenkonto nutzen, dass dafür extra eingerichtet worden ist: Amt Neukloster-Warin DE87 1203 0000 0000 202267, Verwendungszweck: Feuerwehr Züsow. Weitere Infos gibt es auch über die Feuerwehr Züsow auf Facebook. Die Kameraden sagen schon mal vorab: Tausend Dank!

Von Kerstin Erz