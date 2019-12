Nach Brand in Wismar: Norma will Standort erhalten

Wismar

Die Bewohner am Friedenshof und im Wohngebiet Am Tierpark werden einen neuen Einkaufsmarkt erhalten. Diese gute Nachricht verkündete Jan Groth, Leiter der Stadtplanung im Bauamt, während des Stadtteilgespräches mit dem Bürgermeister am Dienstagabend. Nachdem die Norma-Filiale an der Tierparkpromenade am 22. Oktober abgebrannt ist, habe der Lebensmittel-Discounter „großes Interesse“ an einem neuen, moderneren Markt, antwortete Groth auf die Frage eines Anwohners.

Entscheidung über Abriss oder Wiederaufbau

Es habe gute Gespräche mit Vertretern des Unternehmens gegeben. „Der Standort liegt im Bebauungsplangebiet. Der alte Markt kann also relativ schnell abgerissen und neu gebaut werden“, erklärte Jan Groth. „Unsere Hoffnung ist, dass wir den Standort behalten und einen zeitgemäßen Markt betreiben können“, bestätigte Birte Martens von der Norma-Niederlassung in Dummerstorf. Der Lebensmittel-Discounter war Mieter in dem abgebrannten Einkaufscenter gewesen. Derzeit haben Gutachter zu klären, ob das Gebäude durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Erst danach sei eine Entscheidung über Abriss und Neubau oder Wiederaufbau möglich.

Ein Bewohner An der Helling hatte die Hoffnung vieler Mitmenschen geäußert, dass der Norma-Markt wiederaufgebaut wird. „Er liegt so zentral. Bewohner von zwei Seniorenheimen kaufen hier ein, Leute vom Klinikum und aus den umliegenden Wohngebieten.“

Nichts Neues zum Promenadencenter

Der Supermarkt ist in diesem Bereich die einzige Einkaufsmöglichkeit. In einiger Entfernung gibt es das Hansecenter und das Einkaufszentrum am Friedenshof sowie in der Gartenstadt eine Netto-Filiale. Für das Promenadencenter an der Kapitänspromenade am Friedenshof II konnten der Bürgermeister und seine Mitarbeiter keine Neuigkeiten verkünden. „Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft steht in Kontakt mit dem Eigentümer“, sagte Thomas Beyer lediglich. Nach dem Auszug des Lebensmitteldiscounters Lidl 2013 und weiterer Geschäfte in den Folgejahren steht das Einkaufscenter leer. Geblieben ist ein Döner-Imbiss. Seit Montag befindet sich hier der Friseursalon vom abgebrannten Norma-Gebäude.

Gericht für Einkaufsmarkt an Weinertpromenade

Allerdings darf an der Erich-Weinert-Promenade am Standort der ehemaligen Konsum-Kaufhalle ein Einkaufsmarkt entstehen. Die Genehmigung dafür hat der Eigentümer bereits vor einem Jahr gerichtlich erstritten. „Wir dachten, aus planungsrechtlicher Sicht sei sie nicht möglich. Das sah das Gericht anders“, erläuterte Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke. Der Bürgermeister verwies auf das Einzelhandelskonzept der Stadt, das die Verwaltung bei solchen Entscheidungen im Blick haben muss. „Nun hat der Eigentümer die Baugenehmigung. Warum er nicht baut, wissen wir nicht“, sagte Beyer.

Auf jeden Fall wird er die Kaufhallenruine sichern müssen. „Da sind große Löcher, sodass man ohne Weiteres reinkommt“, wies Sabine Matthiesen auf die Gefahr hin. Die Geschäftsführerin des Filmbüros MV war Gastgeberin für das Stadtteilgespräch, das sonst im Foyer der Mehrzweckhalle stattfand. Die wird derzeit und in den nächsten zwei Jahren technisch saniert.

Hinweise zu Wildwuchs, Müll und Raserei

Sabine Matthiesen wies die städtischen Vertreter auch auf den schlechten Zustand des Steges auf dem Teich im Wohngebietspark hin sowie auf Unebenheiten und hohe Absätze im Weg vom Filmbüro in Richtung Sella-Hasse-Straße. Weitere Einwohner machten auf Wildwuchs auf der Kuhweide in Richtung Reuterschule aufmerksam, mahnten hier eine bessere Beleuchtung an oder baten um größere Müllbehälter. Betriebsleiter Udo Wäsch sicherte zu, dass der EVB sich der Probleme annehmen wird. Andere Einwohner klagten über Parksünder und Raserei auf Wohngebietswegen.

