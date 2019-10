Brand in Wismarer Einkaufsmarkt: Mitarbeiter stehen unter Schock

Wismar

Am Morgen nach dem Großbrand hängt noch der Brandgeruch in der Luft. Mit einem rot-weißen Band ist der Zugang zum Einkaufsmarkt abgesperrt. Gegen 8.30 Uhr riegelt die Polizei mit Warnkegeln den Parkplatz ab. „Zu viele Gaffer“, gibt der Beamte über Funk durch. Ein paar Menschen stehen aber neben ihren abgestellten Autos. Sie sind traurig und niedergeschlagen. Es sind Mitarbeiter der Geschäfte im Einkaufszentrum. Ein Lebensmitteldiscounter, ein Getränkemarkt, ein Friseur und ein Tabakladen mit Lotto-Annahmestelle waren dort untergebracht. Die Arbeitsplätze hat das Feuer erst einmal vernichtet. Laut Feuerwehr ist das Gebäude einsturzgefährdet.

In Wismar brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Einkaufszentrum – hier die Feuerwehr Wismar im Einsatz. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

„Das ist ein Schock“, sagt Dörte Tiede. Ihr gehört das Friseurgeschäft. Neben ihr stehen drei ihrer Mitarbeiterinnen. Eine Polizistin befragt die Frauen, unter anderem, ob sie in den vergangenen Wochen auffällige Personen in der Nähe bemerkt hätten. Die Friseurinnen geben Auskunft und schauen sich dabei immer wieder um. „Wir halten nach unseren Kunden Ausschau, einige haben vielleicht noch nichts von dem Brand gehört“, erklären sie. Ihr Wunsch ist es, so schnell wie möglich wieder zu arbeiten. „Am liebsten hier in der Nähe. Das ist unser Ziel“, hofft Dörte Tiede auf schnelle Unterstützung.

Britta Fust, Mitglied der Wismarer Bürgerschaft, ist am Mittwochmorgen vor Ort. Die fraktionslose Grünen-Politikerin wohnt in der Nähe und spricht mit den Frauen vom Friseurgeschäft. Auch mit der Pressestelle der Stadt habe sie schon geredet, erzählt Britta Fust. Den Betroffenen müsse geholfen werden. Zum Beispiel bei der Vermittlung von Kontakten zu Vermietern und Handwerkern.

Zur Galerie Das Feuer hat am Dienstagabend erheblichen Schaden angerichtet

Seit 16 Jahren gibt es den Friseursalon im Einkaufscenter

Während sich die Frauen unterhalten, wollen immer wieder Autos auf dem Parkplatz fahren. Es sind Kunden, die noch nichts vom Brand gehört haben. Dörte Tiede ist schon in der Nacht informiert worden. Seit gut 16 Jahren ist sie mit ihrem Friseursalon im Einkaufscenter. Nicht wenige Kunden, die sich bei ihr die Haare machen lassen, sind älteren Semesters. Zum Beispiel vom betreuten Wohnen der Volkssolidarität auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Die Kunden haben den ebenerdigen Laden geschätzt und die gut Erreichbarkeit durch den Parkplatz. Dörte Tiede und ihre Mitarbeiterinnen sorgen sich nun um ihre Kundschaft und das Geschäft in der Vorweihnachtszeit. „Das bewegt einen doch sehr, ich habe letzte Nacht kaum geschlafen“, sagt Friseurin Mandy Lüthgens. Als eine Alternative ist das Promenadencenter am Friedenshof im Gespräch. Dort habe es vor Jahren ein Friseurgeschäft gegeben. Das Center selbst ist ein Problemfall. Viele Flächen stehen leer.

Flammen breiten sich auf 100 Quadratmetern aus

Gegen 22.30 Uhr wurden am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr von Zeugen über den Brand informiert. Als die Einsatzkräfte eintreffen, „schlugen bereits mehrere Meter hohe Flammen aus einem Teil des Gebäudedaches“, so Christian Eckermann von der Einsatzleitstelle der Polizei. Volkmar Müller hört die Sirenen. Flammen und Rauch kann er von seinem Zuhause aus nicht erkennen. „Ich wohne 1800 Schritte entfernt“, erzählt der 64-Jährige. Er kennt den Laufweg genau: Fast jeden Morgen hat er im Tabakladen eine Zeitung gekauft. „Jetzt muss ich die wohl woanders besorgen“, bedauert er.

Auf dem Dach sind verkohlte Balken zu sehen. Außen an der Fassade ist nicht viel zu erkennen. Doch wie es im Inneren aussieht, weiß bislang nur die Feuerwehr. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern haben sich die Flammen im Gebäude ausgebreitet – in den Norma-Verkaufsräumen und im Tabakshop. Die anderen Läden sind durch die Folgen der Löscharbeiten und zerstörte Zugangswege im Inneren ebenfalls nicht nutzbar. Vertreter vor Norma sind nach dem Brand vor Ort, wollten sich am Mittwoch aber noch nicht zu dem Vorfall äußern.

Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 500 000 Euro

Bis 2.45 Uhr am Mittwochmorgen haben Feuerwehren aus Wismar und angrenzenden Gemeinden gegen die Flammen gekämpft. Rund 100 Kameraden und 13 Löschfahrzeuge sind vor Ort, darunter auch drei Männer der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen. Sie haben eine Drehleiter am Fahrzeug und die wird gebraucht. „Wir sind schon öfter nach Wismar gefahren, um zu helfen“, berichtet Wehrchef Steven Klemkow. Auch bei den Bränden auf dem Marktplatz und bei German Pellets hätten sie die Wismarer Einsatzkräfte unterstützt.

Dörte Tiede würde gerne wissen, was von ihrem Friseurladen noch übrig ist. Doch einen Blick darf sie erst hineinwerfen, wenn der Brandexperte der Polizei seine Untersuchungen abgeschlossen hat und das Gebäude freigibt. Menschen sind durch das Feuer in der Tierparkpromenade nicht zu Schaden gekommen. Die Brandursache ist noch unklar. Ermittelt wird aber auch wegen Brandstiftung. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine halbe Million Euro.

Mehr Infos:

Feuer in Wismarer Einkaufszentrum: Verdacht auf Brandstiftung

Wismars Feuerwehrchef muss überraschend gehen – weil ihm ein Lehrgang fehlt

Wismar: Alle Feuerwehrleute sollen für Einsätze bezahlt werden

Feuer übergesprungen - zwei Altstadt-Häuser brennen

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder