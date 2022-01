Nach Brandanschlag: Wismarer Testzentrum kann mehrere Tage nicht öffnen

Die Gesundheitsdienst C und P Schleswig-Holstein GmbH (GDSH) wurde Anfang 2021 gegründet und ging auf Sylt und in Dagebüll mit den ersten Testzentren an den Start. Schnell kamen weitere Standorte auf dem Festland in Nordfriesland wie St.-Peter-Ording, Büsum und Niebüll sowie an der Ostseeküste auf Usedom, Rügen und in Wismar hinzu. Aktuell betreibt die GDSH 25 eigene Teststationen. Zudem entwickelte die GDSH die Software für Testzentren „CovStop“, welche bei zahlreichen Testzentren in ganz Deutschland zum Einsatz kommt. Infos zur Software unter www.covstop.de.

Bis zur Neueröffnung am Weidendamm, können Wismarer Kunden die Teststation am Alten Hafen nutzen oder alle anderen Stationen in der Stadt. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Betreibers unter www.testcenter-wismar.de.