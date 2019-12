Nach Brandstiftung in Wismar: 500 Euro Belohnung für Zeugenhinweise

Wismar

Jetzt wird mit Geld nach Zeugen gesucht: Nach dem Brand in der Erich-Weinert-Promenade 1 in Wismar hat die Wohnungsgenossenschaft Friedenshof eG eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Höhe der Belohnung beträgt 500 Euro.

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am 19. Dezember sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei hatten Unbekannte gegen 19.15 Uhr einen im Hauseingang abgestellten Kinderwagen angezündet. Die fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.

„Unsere Genossenschaft ist entsetzt über die Brandstiftung und verurteilt die Tat auf das Entschiedenste. So kurz vor Weihnachten werden wir zusammen mit der Versicherung und Brandsanierern die göbsten Schäden im Hausaufgang beseitigen und versuchen, das Wohnen in dem Haus wieder möglich zu machen“, teilt die Wohnungsgenossenschaft mit. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten sollen zu Beginn des neuen Jahres erfolgen.

Zeugen oder Personen, die sich zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Erich-Weinert-Promenade 1 (Hauseingangsseite) aufgehalten haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich direkt an die Polizeiinspektion Wismar unter der 0 38 41 / 2030 Rufnummer zu wenden.

