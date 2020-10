Nach Corona-Fällen an Wismarer Gymnasium: Alle anderen Schüler negativ getestet

Wismar

Am Freitag kamen erneut zehn positive Covid-19-Fälle in Nordwestmecklenburg hinzu, während vier Menschen die Quarantäne verlassen konnten. Damit gibt es im Kreis derzeit 76 „aktive“ Infektionen. Das teilt die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mit. Die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg von 857 auf 916, davon 767 Kontaktpersonen.

Ein Zusammenhang zwischen den zehn Fällen sei nicht erkennbar. Neben einem Reiserückkehrer sind einige von Arbeitgebern veranlasste Verdachtsabstriche und fünf Personen darunter, die sich wegen Symptomen testen ließen.

Alle Tests am Wismarer GHG negativ

Die in dieser Woche durchgeführte Testung bei Schülern der Klassenstufe 8 des Gerhar-Hauptmann-Gymnasiums in Wismar war zudem ausnahmslos negativ. Am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium waren in der vergangenen Woche gleich mehrere Corona-Fälle bekannt geworden. So hatten sich zwei Lehrer mit dem Virus infiziert. Einer soll sogar noch mit Symptomen in den Unterricht gekommen sein, worauf hin 29 der insgesamt 50 Lehrer in die Quarantäne geschickt wurden. Auch eine Schülerin hatte sich infiziert, allerdings soll sie sich im privaten Umfeld angesteckt haben. Die gesamte achte Klassenstufe musste ebenfalls in Quarantäne.

