Nach Corona-Fall in Lützow: Schule war auf Ernstfall gut vorbereitet

Während sich die Landesregierung und die Tourismusbranche noch am Freitag im Zusammenhang mit dem umstrittenen Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten auf neue, weniger strenge Regeln geeinigt hatten, ploppte einen Tag später beim Landkreis Nordwestmecklenburg eine neue Corona-Meldung auf. Betroffen ist die Regionale Schule mit Grundschule Lützow bei Gadebusch. Wie Landkreissprecher Christoph Wohlleben am Samstagnachmittag mitteilte, steckte sich ein Schüler der sechsten Klasse mit SARS-CoV-2 an – nach bisherigen Ermittlungen im eigenen Haushalt. Weitere Kontaktermittlungen im Umfeld der Familie laufen.

Das Gesundheitsamt war bereits frühzeitig mit der Schulleitung in Kontakt und leitete vorbereitende Maßnahmen ein, wodurch die Quarantäne-Entscheidung ohne weitere Verzögerungen gefällt und an die Betroffenen weitergegeben werden konnte – zunächst hauptsächlich über die Schulleitung. „Wie mir unser Gesundheitsamt berichtete, war die Zusammenarbeit mit der Schulleitung sehr gut und schnell. Auch gut auf den Ernstfall vorbereitete Schulen tragen dazu bei, solche Fälle schnell zu bewältigen“, kommentierte Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. „Jetzt wünsche ich den betroffenen Schülern und Eltern erst einmal, dass die Abstrichtests keine weiteren positiven Ergebnisse bringen.“

Quarantäne gilt zunächst bis zum 26. Oktober

Noch am Samstag sprach das Gesundheitsamt des Landkreises häusliche Quarantäne für eine sogenannte „Kontaktkohorte“ Schule aus. Von der Anordnung betroffen sind 82 Schüler der Klassenstufen 5 und 6 sowie nach derzeitigem Stand mindestens acht Lehrkräfte. Die Quarantäne gilt zunächst mindestens bis Montag, den 26. Oktober.

Für Montag sind Abstrichtests bei allen in Quarantäne befindlichen Lehrern und Schülern vorgesehen. „Da die mobilen Abstrichteams des Landes bereits anderweitig im Einsatz sind, werden diese Tests durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes selbst durchgeführt“, erklärte Christoph Wohlleben weiter. Eine weitere Testreihe soll am Ende der kommenden Woche erfolgen. Je nach Ergebnislage kann das Gesundheitsamt entscheiden, ob die Quarantäne verkürzt stattfinden kann oder auf die vollen zwei Wochen ausgedehnt wird. „Für Personen, die nicht an den Abstrichtests teilnehmen, gelten automatisch 14 Tage Quarantäne“, erläuterte der Kreissprecher.

Die Eltern erhalten ihre Quarantäne-Bescheide im Lauf der Woche. „Der Landkreis wird über die Ergebnisse der Abstrichreihen informieren, nachdem jeweils die Betroffenen persönlich informiert werden konnten“, so Wohlleben.

Von Jana Franke