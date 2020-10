Wismar

Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass sich ein Lehrer des Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums mit dem Coronavirus infiziert hat, soll nun auch mindestens ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden sein. Das erfuhr die OZ am Freitag aus Schulkreisen.

Ob und wenn ja, wie viele Schüler und weitere Lehrer nun in Quarantäne müssen hat das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg noch nicht mitgeteilt.

Inzwischen sind 29 Lehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in Wismar in Quarantäne, nachdem bekannt wurde, dass der infizierte Lehrer noch am Montag mit Covid-19-Symptomen in die Schule zum Unterricht gegangen war. Der Unterricht lief für die wichtigen Abiturklassen und die Eingangsklassen aber in der Schule zunächst weiter. Zwei infizierte Lehrer hatten am Wochenende einige Kollegen laut Gesundheitsamt bei einer privaten Feier getroffen.

Auch Corona-Fall an Wismarer Grundschule

Auch an der Wismarer Seeblick-Grundschule habe sich laut Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert. Die Schulleitung bat die Eltern am Freitagmorgen, die Kinder wieder abzuholen.

Von Michaela Krohn