Nach Corona-Pause: Reiter freuen sich über gelungenen Turnier-Start in Blowatz

„Wir nehmen an der Dressur teil. Gern wären wir auch zum Springturnier am kommenden Wochenende gefahren, aber die Teilnehmerliste dafür ist innerhalb weniger Minuten voll gewesen“, sagt Hartmut Lönnies aus Sandhagen bei Bad Doberan etwas enttäuscht. Doch es war ihm klar, dass Reiter nach der Corona-Zwangspause jedes Turnier nutzen werden. Denn die brauchen sie für ihre Ausbildung und die ihrer Pferde.

Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Blowatz waren am Wochenende Reiter, Zuschauer und Ausrichter glücklich, endlich wieder ein Turnier ausrichten, mitmachen und sehen zu dürfen. Wegen der Pandemie wird das an zwei Wochenenden durchgeführt. Die Turnierleiter Ingo Meißner und Gabi Habenstein nehmen das in Kauf. Sie hätten es sehr bedauert, wenn ausgerechnet ihr 45. Reitturnier in Blowatz hätte ausfallen müssen, wie schon der Tag des Pferdes im Mai.

Optimale Bedingungen für Reiter und Pferde

Am vergangenen Wochenende fanden zunächst die Dressurprüfungen A, L und M statt. 220 Starts von 100 Teilnehmern hatten die beiden Richterinnen Anne Hartig und Gundula Richter abzuarbeiten. Anne Hartig tat das bereits zum achten Mal in Blowatz.

„Das ist hier ein ganz tolles Team, die Organisation ist ausgezeichnet und die Bedingungen für Reiter, Pferd und Zuschauer sind immer optimal“, lobt sie. „Diesmal sind viele junge Pferde dabei. Es wäre schade gewesen, wenn sie sich nach den häuslichen Vorbereitungen nun wegen Corona nicht hätten vorstellen dürfen. Für diese Pferde ist es besonders wichtig, Turniererfahrungen zu sammeln“, ergänzt die Richterin.

Leider nur wenige Zuschauer dabei gewesen

Unter den leider noch sehr wenigen Zuschauern, saß ein weiterer Richter. Karl-Heinz Schröder vom Güstrower Reitverein, der eine Reiterin aus seinem Verein begleitete. Seit 1954 ist er Mitglied im Reitverein. „Damals hat jedes Reiter-Pferd-Paar alles geritten, Dressur und Springen. Da gab es diese Spezialisierung noch nicht“, erzählt er. Seit 1964 war er in seiner Funktion in Mecklenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg unterwegs gewesen. Nun ist er 80 Jahre alt und vom Richterverband in den Ruhestand geschickt worden. „Ich diskutiere niemals über die Urteile der Kollegen, auch wenn ich manches anders sehe.“

Die Richter Anne Hartig und Gundula Richter beobachten hier den Dressurreiter Alexander Fasch auf Filinara vom Reitverein Timmendorfer Strand. Quelle: Kerstin Erz

Zwei weiß gekleidete Reiterinnen beobachteten ebenfalls ganz genau das Geschehen auf dem Dressurplatz. Sie hatten ihre Prüfung bereits hinter sich und auf Grund der sehr guten Noten hofften sie auf eine Platzierung. Kerstin Wellßow kommt vom Reitverein Dubnitz aus Rügen und Saskia Deutz vom Sportverein Fleesensee. Auch sie lebt auf Rügen.

„Wir sind beide das erste Mal hier in Blowatz. Uns ist die Platzgestaltung gleich positiv aufgefallen. Blumen in Schubkarren und Begrenzungsrabatten. Das macht ein gutes Bild“, lobte Kerstin Wellßow und Saskia Deutz ergänzte: „Ja, wir hatten eine weite Anreise, aber wir sind so dankbar, dass wieder etwas stattfindet. Bei so wenigen Turnieren in dieser Zeit sind die Startplätze schnell voll. Wir hatten Glück und sind nun beide mit jungen Pferden hier, die diese Turniererfahrung brauchen. So sind wir glücklich dabei zu sein und mit unseren Noten 7,0 und 7,2 sehr zufrieden.“

Springturnier am kommenden Wochenende

Am Ende hatte es beide geschafft und konnten bei der Siegerehrung dabei sein, die Richterin Kerstin Hartig und Turnierleiterin Gabi Habenstein vornahmen. Unterstützung bekamen sie von Sabine Wundrak und Tochter Anna (17) vom Reitverein Seenland Klein Labenz. Anna wäre auch gern mitgeritten, doch ihr Pferd ist krank. Da sie aber die Reitkollegen aus Blowatz gut kennen, sich hier wohlfühlen, hatten sie sich ganz spontan entschlossen, hier zu helfen. „Wir mussten einfach mal wieder Turnieratmosphäre schnuppern“, sagte Sabine Wundrak. „Und hier macht das Spaß.“

Am kommenden Wochenende findet das Springturnier in Blowatz statt. 860 Starts mit 173 Teilnehmern sind geplant. Für die Zuschauer wird dieser Wettbewerb sicher noch spannender werden.

