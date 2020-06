Nach Corona: So sehr hat Kita-Kindern in Neukloster der Sport gefehlt

Neukloster

Sie gehen in den Liegestütz, bilden einen „Tunnel“ und lassen ihre Spielgefährten nacheinander hindurchkriechen. Es ist warm. Die Sonne scheint. Die Mädchen und Jungen der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkamp“ haben zusammen Spaß. Auch am Sport. Sie sind schon 30 Meter gesprintet. Jetzt warten sie darauf, beim Ballwerfen an der Reihe zu sein. Es ist Bummiolympiade im Waldstadion. Ein Höhepunkt zum Abschluss der Kindergartenzeit.

Kitas seit 18. Mai wieder geöffnet

Seit dem 18. Mai dürfen die Vorschulkinder wieder in ihre Kita. Nach zehn Wochen Zwangspause wegen Corona. Sieben Tage später können auch die jüngeren Kinder wieder in die Betreuung. „Sie haben sich gefreut, ihre Freunde wiederzusehen“, erzählt Erzieherin Katrin Brandt. „Aber einige hatten sich an zu Hause gewöhnt, die waren zurückhaltender.“

Vorschulsport fiel in Zwangspause aus

Die Erzieherin hat ihre Schützlinge in den letzten drei Wochen auf die Bummiolympiade vorbereitet. Wegen Corona fiel der Vorschulsport mit Vereinssportlehrerin Carola Göhler vom VfL Blau-Weiß Neukloster aus. „Wir haben in der Kita geübt, zum Beispiel den Weitsprung“, erzählt Katrin Brandt, die früher selbst Leichtathletin war. Anlauf nehmen und springen können die meisten Sechsjährigen richtig gut. Aber das Brett zu treffen, fällt ihnen schwer. Deshalb messen die Helfer die Weite ab da, wo die Kinder abgesprungen sind.

Bewegungsdrang der Kinder ist groß

Katrin Brandt habe gemerkt, dass den Kindern der Sport gefehlt hat. „Zehn Wochen sind eine lange Zeit“, sagt sie. Zum Abschluss der Olympiade schicken die Erzieherinnen ihre Schützlinge noch auf eine Stadionrunde, um die Ausdauer zu trainieren. Der Bewegungsdrang der Kinder ist enorm. Einige Jungen hängen sogar noch eine zweite Runde dran.

Zur „Siegerehrung“ haben die Erzieherinnen für jedes Kind lobende Worte, dass sie tolle Sportler sind und sich super angestrengt haben. Sie gratulieren ihnen zu ihren Ergebnissen und hängen jedem eine Medaille um. Das machen sonst Mitarbeiter des Kreissportbundes, der die Bummiolympiade ausrichtet. Wegen der Corona-Abstands- und Hygieneregeln überlassen sie die Auszeichnung diesmal den vertrauten Bezugspersonen der Kinder.

Vorschulhefter mit Aufgaben für zu Hause

Während einige Mädchen und Jungen nach zehn Wochen wieder in die Kita gekommen sind, als wäre nichts gewesen, fällt es einigen schwer, sich einzugewöhnen und an Gruppenregeln zu halten. „Wir wiederholen mit den Kindern im Tagesablauf bestimmte Dinge immer wieder“, erklärt die Erzieherin. „Das können die Eltern zu Hause nicht leisten, schon gar nicht, wenn sie im Homeoffice gearbeitet haben.“

Um ihnen die Betreuung in der Corona-Zwangspause etwas zu erleichtern, haben die Erzieherinnen den Vorschulhefter der Kinder mit nach Hause gegeben. Wer wollte, konnte darin Rätselaufgaben lösen, Bilder ausmalen oder Zahlen in der richtigen Reihenfolge verbinden, so dass sie ein Bild ergeben. Auch Gedichte, die die Kinder in der Kita gelernt haben, konnten sie mit ihren Eltern wiederholen. „Was die Kinder mögen, dürfen sie tun. Sie müssen aber nicht“, stellt Katrin Brandt klar.

Abschlussfest wegen Corona ohne Eltern

Vorschulangebote sind ebenfalls weggefallen, unter anderem Ausflüge in den Rostocker Zoo oder das Sicherheitstraining „Gehe nicht mit Fremden mit“ und den sicheren Schulweg üben. Richtiges Verhalten im Straßenverkehr üben die Erzieherinnen allerdings mit den Kindern bei jedem Gang durch die Stadt.

Auch das Abschlussfest zum Abschied von der Kindergartenzeit wird in diesem Jahr anders gestaltet. Die beiden Vorschulgruppen feiern für sich und ohne Eltern.

Von Haike Werfel