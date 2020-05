Nach Corona-Sperre: So legen die Fitnesscenter in Wismar am Montag wieder los

Wismar

Freude bei Fitnessfans und Studio-Betreibern: Am Montag, 25. Mai, dürfen die Sportstudios wieder öffnen. Neun Wochen lang mussten die Muckibuden geschlossen bleiben, um das Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus zu vermeiden. Nun geht es wieder los – wenn auch mit neuen Regeln. Doch die nimmt Carl Schwartz vom Clever Fit-Studio in Kauf. Er und seine Kollegen möchten endlich durchstarten: „Wenn das gewohnte Arbeitsleben von einem Tag auf den anderen wegfällt, ist das schwer zu verstehen und zu verarbeiten“, sagt der Studio-Leiter. Auch der Austausch mit den Sportfans habe dem Team gefehlt. „Aber wir haben viele positive Unterstützung erfahren, das hat uns Hoffnung gemacht“, sagt er.

Dennoch werden einige Auflagen die Betreiber vor Herausforderungen stellen. So ist auf zehn Quadratmeter Fläche nicht mehr als ein Kunde erlaubt. Und: Die Geräte müssen so angeordnet bzw. abgesperrt werden, dass der Abstand auch hier zwei Meter zwischen Sportlern beträgt.

Jumping Fitness und vieles mehr ist am Montag im Physio Domus wieder möglich. Geschäftsführer Armin Weyrauch freut sich über den Neustart. Quelle: Heiko Hoffmann

„Wir werden nicht gleich von Null auf Hundert durchstarten können. Das wird nicht funktionieren“, sagt Armin Weyrauch, Geschäftsführer vom Fitnessstudio Physio Domus im Philosophenweg. Trotz der Einschränkungen überwiegt aber auch bei ihm die Freude: „Endlich! Wir sind froh, dass wir wieder loslegen können. Wir müssen auch“, spricht er die wirtschaftlichen Einschnitte an. Ob an den Geräten oder bei den Kursen – die Hygieneregeln seien einzuhalten.

Der zweifache Ruderweltmeister will zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten im Physio Domus an den Start gehen: Montag und Dienstag von 8 bis 12.30 Uhr und 15 bis 21 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und 15 bis 20 Uhr. Weyrauch: „Wir gucken, wie es anläuft und werden dann reagieren. Wir sind flexibel.“

Clever Fit-Studio hat wieder normal geöffnet

Sie freuen sich, endlich wieder aufmachen zu können (v. l.): Christin Hübscher, Carl-Gustav Schwartz und Hannah Schwartz vom Clever Fit-Studio. Quelle: privat

Das Clever Fit-Studio im Turnerweg 4 hat die gleichen Öffnungszeiten wie vor der Corona-Krise: montags bis freitags können die Sportfans von 6 bis 24 Uhr trainieren, am Wochenende von 8 bis 22 Uhr. Anmeldungen sind nicht nötig. „Erfahrungsgemäß kommen die meisten Kunden nach der Arbeit zwischen 17 und 20 Uhr. Deshalb bitten wir jetzt nur, auch andere Zeiten zu nutzen“, so Carl Schwartz. Grund sei der vorgeschriebene Mindestabstand. Wegen dem stehen auch einige Geräte nicht zur Verfügung. „Aber es sind noch genug da“, verspricht der Studioleiter. Die Umkleiden können genutzt werden. „Es wäre aber schön, dass diejenigen, die nicht von der Arbeit kommen, ihre Sportsachen schon anhaben“, ergänzt er. Vorgeschrieben werde das aber nicht.

Profiboxer Niels Schmidt trainiert im Easy Fitness in Wismar und gibt Kurse. Beides hat ihm „sehr gefehlt“. In den vergangenen zwei Monate habe der Wismarer „fast nix gemacht, weil ich keine Motivation hatte“, erzählt er. Denn es sei noch völlig unklar, wann er endlich wieder boxen könne. Normalerweise wollte er sich auf seinen im Mai geplanten Kampf vorbereiten, doch der fällt aus. Nun fängt er wieder langsam an zu trainieren und hofft, „das alles bald normal läuft“.

Wonnemar noch ohne Spaßbad

Auch das Wonnemar sehnt den Neustart herbei. Das Fitnesscenter wird ebenfalls am Montag öffnen: in der Woche zunächst etwas verkürzt von 8.30 bis 20 Uhr, an den Wochenenden wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr. „Wir werden intensiv reinigen und desinfizieren, um unseren Gästen ein höchst mögliches Gefühl der Sicherheit zu geben“, so Peter Spiekermann. Der Centermanager will den Betrieb Stück für Stück wieder hochfahren. Kurse werden in der Anfangszeit erst einmal um 10 und 11 sowie um 17 und 18 Uhr für jeweils 15 Leute angeboten. Spinning wird noch nicht möglich sein, dafür ab dem 2. Juni wieder Tennis und Badminton.

Im Gegensatz zu Sporthallen dürfen in Fitnessstudios die Umkleiden genutzt werden. Duschen ist jedoch nicht möglich. Spiekermann: „Wir werden die Gäste bitten, möglichst in Sportsachen zu kommen und nur die Schuhe in den Umkleiden zu wechseln.“ Nach dem Sporttag ist dann großes Reinemachen angesagt, zwischendurch werde immer wieder desinfiziert.

Seit Montag, 18. Mai, ist das Wonnemar-Hotel geöffnet, eine Woche später kommt nun das Fitnesscenter hinzu. Das sind zwar Teilerfolge. Doch die großen Publikumsrenner sind das Sport- und Spaßbad und die Saunalandschaft mit den Wellnessangeboten. Hier erfolgt der Neustart frühestens am 15. Juni, so am Mittwoch der Sprecher des Schweriner Sozialministeriums. Der wirtschaftliche Druck wächst von Tag zu Tag. „Wir wollen und müssen so früh wie möglich wieder komplett öffnen. Das ist überlebenswichtig“, so Peter Spiekermann. In Brandenburg dürfen übrigens alle Bäder ab dem 13. Juni wieder öffnen.

Flexible Trainingszeiten für Frauen

Auch das Team vom „metime“ Wismar, einem Fitnessstudio nur für Frauen, hat einige schwere Wochen hinter sich. „Diese leblose Atmosphäre im Club nach den fast zwölf Jahren pausenlosen Betrieb war sehr gespenstisch“, berichtet Geschäftsführer Steven Tiedtke. Besonders schlimm sei es gewesen, die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken zu lassen und zu wissen, dass die Mitglieder nicht mehr regelmäßig trainieren konnten. „Sie haben zwangsläufig ihren tollen Trainingszustand eingebüßt und auch einen Fixpunkt ihres Tagesablaufs verloren.“ Deshalb sei es gut, dass sie ab Montag wieder üben können.

Messen aus Spaß nochmal den Mindestabstand nach: Jacqueline Grambow, Steven Tiedtke und Ines Hafemeister (v. l.) von „metime“ Wismar Quelle: privat

Die Sportlerinnen können sich wie gewohnt ihre Trainingszeiten flexibel selbst auszuwählen - abhängig von ihrem eigenen Alltag. Eine Voranmeldung ist also nicht nötig. Der Übungsbereich in der Rudolf-Breitscheid-Straße 98B wird erweitert, die Anzahl der gleichzeitig trainierenden Frauen reduziert. „Unser Training dauert nur 30 Minuten, so dass es ganz gut zu handhaben sein sollte“, sagt Geschäftsführer Steven Tiedtke. Dafür soll zudem eine Erweiterung der Trainingszeiten sorgen. Das Studio öffnet täglich um 8 Uhr. Fitnesseinheiten ohne Trainer sind ansonsten von 6 bis 22 Uhr möglich. Kleingeräte können nicht genutzt werden, um Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren.

„Zwischendurch werden wir den Club- und den Trainingsbereich immer wieder desinfizieren“, kündigt Steven Tiedtke an. Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Die Frauen werden auch bei jedem Training dafür unterschreiben, dass sie keine Krankheitssymptome haben. Sie müssen umgezogen zum Training kommen. Duschen ist nicht möglich.

Die Regeln in den Fitnessstudios Das Sportministerium MV hat diese Regeln für Fitnessstudios erlassen: Mitarbeiter müssen in allen Räumlichkeiten einen einfachen medizinischen Mund- und Nasenschutz tragen. Pro 10 Quadratmeter Fläche im Studio ist nicht mehr als ein Kunde zugelassen. Fitnessgeräte sind so anzuordnen oder abzusperren, dass der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Sportgeräten mindestens zwei Meter beträgt. Sportgeräte sind nach jeder Nutzung zu desinfizieren. Umkleidekabinen können genutzt werden. Duschen, Schwimmbecken, Saunen und Solarien müssen geschlossen bleiben. Kunden müssen in einer Tagesanwesenheitsliste erfasst werden.

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder