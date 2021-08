Covid-19 - Nach Coronafall auf Party in Bad Doberan: So viele Nordwestmecklenburger müssen in Quarantäne

Zwölf Coronainfektionen sind bisher nach einer Veranstaltung im Sharks Club Bad Doberan vom 31. Juli auf den 1. August gemeldet worden. Unter den Betroffenen ist auch ein Nordwestmecklenburger. Das zieht mehrere Quarantänemaßnahmen im Landkreis nach sich.