Nach Erdrutschen an A 20 bei Wismar: Aufbau der Böschung wird aufwendig

Nach dem extremen Unwetter vom 13. Juni ist gleich an mehreren Stellen an der Autobahn 20 die Böschung abgerutscht: an den Autobahnabfahrten Neukloster und Zurow sowie an der A20 zwischen Wismar und Zurow. Am schlimmsten ist der letzte Abschnitt betroffen. Die Reparaturarbeiten dauern noch immer an – laut Verkehrsministerium in Schwerin noch bis Ende August.

Es müssen gewaltige Erdmassen gewesen sein, die dort an der A20 abgerutscht sind. Zwei große Bagger sind seit Wochen im Einsatz, um den Untergrund wieder zu verfestigen. „Mal sind auf dem Abschnitt vier Meter Böschung abgerutscht, mal weniger. Diese Abschnitten werden nun stufenartig wieder aufgebaut“, erklärt Renate Gundlach, Sprecherin im Ministerium für Infrastruktur.

Dabei soll eine Stufe etwa einen Meter hoch sein. Bei einer vier Meter hohen Böschung hätte man demzufolge vier Stufen. Bei jeder dieser Stufen werden von oben Holzpflöcke eingerammt, waagerecht werden Weidenruten dagegen geschoben. Der Sand dazwischen wird mit Rüttelplatten verfestigt. Obendrauf kommt Muttererde.

Böschung ist auf 400 Metern weggebrochen

Auf 400 Metern ist die Böschung dort abschnittsweise einfach weggebrochen. Eine fast unheimliche Vorstellung – direkt neben der Autobahn geht es steil bergab. Die rechte Fahrspur ist dort insgesamt auf 800 Metern abgesperrt. Autofahrer müssen sich dort täglich auf Stau einstellen – zeitweise bilden sich dort bis zu fünf Kilometer lange Autoschlangen.

Eigentlich sollte die Maßnahme an der Böschung schnell erledigt sein. Im Juli sollten Autofahrer dort schon wieder uneingeschränkt freie Fahrt haben. Der Plan ging nicht ganz auf. Die Arbeiten sollen doch komplizierter sein als zuvor angenommen. So wird es sich noch bis über das Ferienende hinaus an der Stelle stauen.

Die Autobahn zwischen Wismar und Neukloster ist nicht die einzige Straße, die nach dem schweren Unwetter gelitten hat. Auch an der gerade neu gebauten Kreisstraße 31 zwischen Krassow und Zurow – ganz in der Nähe der aktuellen Baustelle an der A20 – ist ebenfalls die Böschung abgerutscht. Die Bauarbeiten dazu dauern noch an. Auch dort können Autofahrer zurzeit nur eine Straßenseite befahren. Der Verkehr wird dort von einer Baustellenampel geregelt. Beide Baustellen liegen zumindest Luftlinie nur 100 bis 200 Meter auseinander.

Extremes Unwetter hatte viele Schäden angerichtet

Die Region um Wismar hatte unter dem schweren Unwetter vom 13. Juni mit Gewitter und extremen Niederschlägen besonders gelitten. Das Starkregen hatte auch Teile der Wismarer Altstadt und des Hafens überflutet. Feuerwehr und Polizei rückten damals zu Dutzenden Einsätzen aus – aus in den Gemeinden rund um Wismar. Auf den Autobahnen 14 und 20 kam der Verekhr teilweise gänzlich zum Erliegen. Stellenweisestand das Wasser 20 Zentimeter hoch. Die A14 musste im Bereich des Autobahnkreuzes Wismar komplett gesperrt werden, weil die Einsatzkräfte dort nicht mehr Herr der Lage mit den enormen Wassermengen wurden. Hinter der Anschlussstelle Neukloster rutschte damals ebenfalls die Böschung auf etwa acht Metern direkt auf die Fahrbahn.

Was die aktuellen Reparaturen an der A20 zwischen Wismar und Zurow am Ende kosten werden, sei laut Verkehrsministerium noch nicht absehbar. Das werde sich erst im Laufe der Arbeiten zeigen.

