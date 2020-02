Nach Erfolg in 2019: Wismarer Marienkino geht weiter

Wismar

In der wunderbaren Backsteinkulisse von St. Marien werden regelmäßig auch Filme gezeigt – das nächste Mal am Mittwoch, dem 26. Februar. Dann flimmert im Marienkino der Film „Der Glanz der Unsichtbaren“. Er erzählt von Frauen, die in äußerst prekären Umständen leben, und dies in einer Weise voller Humor und Zärtlichkeit, ohne zu beschönigen oder den moralischen Zeigefinger zu heben.

„Ich wollte mit dem Film von jenen Frauen erzählen, die von der Gesellschaft ausgeblendet werden, und jenen, die tagtäglich bei ihnen sind“, sagt Regisseur Louis-Julien Petit. „Ich wollte zeigen, dass sie trotz der Rückschläge, die sie auf ihrem Weg erlitten haben, nichts von ihrer Persönlichkeit, ihrer Würde, ihren Wünschen und ihren Träumen eingebüßt haben. Diese Frauen sind eine Ode ans Leben.“

Filmabend mit Wein und Knabbereien

Der Film stellt eine gewagte Mischung aus Sozialdrama und Komödie dar. Louis-Julien Petit hat sich von einer Filmdokumentation über wohnungslose Frauen in Nordfrankreich inspirieren lassen und sie in einem leichten Ton und mit dokumentarischem Blick weitererzählt. Einige der Protagonistinnen im Film haben sogar ursprünglich in der Dokumentation mitgewirkt.

Los geht der Filmabend mit einem Glas Wein und kleinen Knabbereien um 19 Uhr. Tickets können in der Tourist-Information erworben werden, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Jede Filmvorführung ist auf 50 Personen begrenzt. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro und 5 Euro ermäßigt (Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbeschädigte, Empfänger von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld). Inhaber eines wismarPLUS Couponheftes können einmalig sogar von einem Ersparnis von 3 Euro auf den Standardeintrittspreis profitieren.

Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 500 Gäste die Filme im Marienkino angeschaut – deshalb wird die Veranstaltungsreihe im Herzen der Wismarer Altstadt 2020 fortgesetzt. In diesem Jahr sind insgesamt neun Filmvorführungen geplant – am Mittwoch gibt es die zweite. Darüber hinaus zieht das Marienkino auch nach Wendorf und an den Kagenmarkt. Die Zuschauer erwartet ein noch breiteres und vielseitigeres Repertoire an Filmgenres. Ob Drama, Komödie, Krimi oder auch Filme mit musikalischem Kontext. Wie schon beim Soko Wismar Special vergangenen Dezember können sich Gäste auch wieder auf die ein oder andere Überraschung freuen.

