Mit dem Geruch nach gutem Kaffee in der Nase steht „Vicky“ in der historischen Backstube in einem Haus in der Wismarer Altstadt, erzählt von ihrem Leben, ihrer Reise und von „Fika“, ihrer Unternehmensidee, hinter der so viel mehr steckt als nur die skandinavische Pause: Lebensgefühl.

„Es war eine lange Reise“, berichtet Victoria Lommatzsch alias Vicky von den 18 Ländern und gut 40 000 Kilometern quer durch Europa. Angefangen hatte sie in ... einem stinknormalen Job. „Zahlen von links nach rechts schieben“, kommentiert die 32-Jährige aus ihrer Zeit als „Excel-Junkie“.

Zehn Jahre lang hat sie als Managerin in einem europaweit agierenden Großunternehmen gearbeitet, ist ständig umgezogen und nie irgendwo angekommen. Nach einer Zeit in London hat sie sich „wurzellos“ gefühlt. „Ein Hamsterradleben.“ Sie wollte etwas anderes, wollte etwas mit ihren Händen schaffen und am Ende des Tages sehen, was sie geschafft und geschaffen hat. Etwas in den Händen halten.

Kulinarische Europareise

Sie hat den Job gekündigt und ist auf eine kulinarische Rundreise gegangen, eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen. Mit einem alten Van, den Vicky symbolträchtig zum Start der Reise mit dem Wissen aus Büchern und Youtube selbst ausgebaut hat, fing die Reise an. „Ich habe Austern gesammelt, Käse hergestellt, Salz geerntet und Bier gebraut“, erzählt sie von ihrer persönlichen Auszeit zwischen Norwegen, Griechenland, Portugal und Schweden.

Der Weg ist das Ziel: Victoria Lommatzsch reiste ein Jahr lang durch Europa mit ihrem selbst ausgebauten Camper.

Es gab einige Orte, an denen Vicky länger blieb und die zum Sesshaftwerden einluden. Eine Reise, um nach Hause zu kommen, egal wo das liegen könnte. „Finde einen Ort, wo du dich zu Hause fühlst und bleibe da“, sagt Vicky und lacht: „Es ist Wismar geworden.“ Aufgewachsen ist sie in Greifswald.

Blog wird zum Kochbuch

Dank Internet und zweisprachigem Blog (www.thevantaste.com) konnten die Menschen weltweit ihre Reise verfolgen, auch kulinarisch. Vicky verriet ihre Rezepte aus der kleinen Camperküche, angefangen von der knusprigen Pizza aus der Pfanne über eine Lavendel-Panna-Cotta mit Kiwi bis hin zu norwegischem Krabbenbrot oder der portugiesischen Fischboulette.

Mit über 80 Rezepten, starken Fotos und den Geschichten von unterwegs fand Victoria Lommatzsch einen Verlag, ihr Buch „The Van Taste“, „Der Campergeschmack“, gibt es im Buchhandel, genauso wie ihren Ausbauratgeber für die Van-Küche als Ergebnis ihrer Recherche und Erfahrung.

Der Weg zum Kaffee

„Es fügte sich ...“ Der Satz kommt immer wieder im Gespräch mit Vicky. Im norwegischen Bergen hat Vicky in einer Kaffeerösterei gearbeitet. Skandinavien war der inspirierendste Teil der Reise. „Ich habe 18 Länder durchreist, um in Skandinavien zum Kaffee zu finden.“

Vicky hat sich in Kaffee und das Handwerk des Röstens verliebt. Quelle: Nicole Hollatz

In Bergen entstand auch die Idee, sich als Kaffeerösterin selbstständig zu machen. In der Rösterei – bei einem Italiener! – hat sie 12 verschiedene Kaffees verkostet und war begeistert von diesen reichhaltigen Aromen.

Kaffeevielfalt

„Kaffee kann nach Blaubeeren, Schokolade, Marzipan oder Walnuss schmecken oder ein rauchiges Aroma haben“, nennt sie Beispiele. „Das ist der Wahnsinn!“ Alles eine Frage des Anbaugebietes, der Sorte und auch des Handwerks, wie er geröstet wird.

Vicky hat in einer Hamburger Rösterei die Geheimnisse des guten Röstens gelernt. Nun fährt sie einmal pro Woche nach Hamburg, um für ihre Kunden den Kaffee frisch zu rösten. Sie röstet auch nur leicht, um die Aromen zu erhalten und keine Bitterstoffe zu erzeugen. Nur schlechter Kaffee wird, so erklärt sie, lange geröstet.

Fika

Auch der Name ihres Unternehmens – „Fika“ – stammt aus dem skandinavischen Raum. „Das ist die Pause im Arbeitsalltag mit Freunden, Familie oder den Kollegen zum Kaffeetrinken“, erzählt sie vom Lebensgefühl dort mit Geselligkeit und einer kleinen Mahlzeit. Das Lebensgefühl und den Kaffee will sie weitergeben.

Mit einer kleinen Packstation voller Technik wollte sie im Dezember ihr Unternehmen klein starten. Aus dem „kleinen Start“ wurde sofort was Großes, dank der Nachfrage. Vier verschiedene Kaffeesorten hat sie, jeweils direkt vom Erzeuger und damit gut und wichtig für die Menschen vor Ort. „Guter Kaffee ist wie Wein. Jeder Jahrgang ist anders.“

Kaffee im Abo

Ihren handgerösteten Spezialitätenkaffee kann man derzeit nur über die Webseite (www.fika-collectmoments.de) kaufen oder nach Vereinbarung am Spiegelberg 1a direkt abholen.

Dort will Vicky auch eine kleine Kaffeebar eröffnen, sobald das möglich ist. Im Shop gibt es auch die Möglichkeit, den Kaffee als „Abo“ zu bestellen für die monatliche Frischlieferung.

