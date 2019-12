Nach Fahrradunfall mit verletzter Frau in Wismar: Polizei sucht Zeugen 

Wismar

Nach einem Fahrradunfall am 2. Dezember in Wismar sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ist eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin wegen eines Überholmanövers von zwei jugendlichen Radfahrern gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Die Frau ist gegen 12.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Lübsche-Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Kurz vor der Baustraße ist die Frau bei einem Überholmanöver von zwei anderen Radfahrern gestürzt. Die jungen Männer haben der Frau Hilfe angeboten und eine unbekannte Zeugin half ihr wieder auf die Beine. Dann verließen die Jugendlichen und die Zeugin den Unfallort in unbekannte Richtung. An dem Fahrrad entstand durch den Sturz ein Schaden von etwa 200 Euro.

Polizei sucht jetzt Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt. Zeugen, die etwas von der Tat beobachtet haben, können sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841/2030 melden.

Mehr zum Lesen:

Von OZ