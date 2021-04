Nach Freigabe für alle: Astrazeneca-Impftag am Sonnabend in Wismar 

Wismar

Das Impftempo zieht an: Nachdem der Corona-Impfstoff Astrazeneca am Mittwoch für alle Altersgruppen vom Gesundheitsministerium des Landes freigegeben wurde, reagiert der Landkreis Nordwestmecklenburg mit einem weiteren Impftag am Sonnabend, 24. April, in Wismar.

Für das Impfzentrum in der Störtebekerstraße 2 sind über das Termintool des Landes zur Online-Buchung 400 Termine für Personen freigeschaltet worden, die sich dort registriert hatten. Sollte jemand eine solche Einladungs-Email erhalten haben, aber den Termin nicht wahrnehmen wollen oder können, möchte er bitte eine kurze Absage unter Angabe des Namens und des Impftermins an absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de schicken. Sollten dadurch Impfkapazitäten frei werden, wird der Landkreis, wahrscheinlich gegen 16 Uhr am Sonnabend, einen kurzfristigen Aufruf über die Presse, die Webseite und die Facebookseite starten, dass noch Plätze frei sind.

Impfwillige könnten dann wieder ohne Anmeldung ins Impfzentrum kommen. Der Impfbetrieb soll von 14 bis 18 Uhr stattfinden.

Nach neuster Regelung ist Astrazeneca nun auch für Personen unter 60 Jahren zugelassen.

Mobiles Impfen in Gadebusch

Gleichzeitig wird das DRK mit einem mobilen Impfteam die Feuerwache der freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch (Agnes-Karll-Straße 46) besetzen und dort insgesamt 100 Impfdosen Astrazeneca ohne vorherige Terminanmeldung anbieten – in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.

Im Umfeld der Impfzentren ist eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen und die Hygieneabstände sind einzuhalten. Impfausweis und Personalausweis müssen mitgebracht werden.

Von OZ