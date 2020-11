Nach Geburtstagsfeier in Wismar: Gesundheitsamt zählt schon 18 Corona-Infektionen

Wismar

13 neue Corona-Fälle zählt das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Freitag, den 13. In den letzten sieben Tagen kommt der Nordwestkreis damit auf 98 Fälle. Die errechnete Inzidenz liegt bei knapp über 62. Nordwestmecklenburg gilt somit weiterhin als Risikogebiet.

Die Zahl der als infiziert in Quarantäne befindlichen Personen sank leicht auf 137. Allerdings stieg wegen zahlreicher Kontaktpersonen die Gesamtzahl an Personen in Quarantäne um über 100 – von 1322 auf 1456.

Weitere Quarantänen an Schulen und einem Hort in Grevesmühlen

Insgesamt musste das Gesundheitsamt am Freitag vier Allgemeinverfügungen mit Quarantäne-Anordnungen für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen erlassen – allesamt in Grevesmühlen.

Das Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen betreffen zwei neue Verfügungen: Die erste gilt für die 79 Schüler der Jahrgangsstufe 9. Grund ist ein positiver Test bei einer Schülerin, die bereits als Kontaktperson in Quarantäne war, weil sie mit dem infizierten Schüler vom Vortag verwandt ist. Die gesamte Familie war gestern zum Test geschickt worden. Die Quarantäne für die 9. Klassen gilt zunächst bis 26. November.

In einer zweiten Verfügung wurde die Klassenstufe 11 in Quarantäne geschickt. Die Anordnung gilt ebenfalls bis 26. November und betrifft 83 Schüler. Grund ist auch hier ein positives Testergebnis bei einer Schülerin, die bereits als Kontaktperson in Quarantäne war. Die durchgeführten Tests bei der in Quarantäne befindlichen Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums am Tannenberg führten zu drei weiteren positiven Testergebnissen. Insgesamt kamen am Freitag fünf positive Covid-19-Tests bei Schülern des Gymnasiums herein, die allesamt bereits unter häuslicher Quarantäne standen. Hinzu kommen zwei Sekundärinfektionen von Elternteilen, die auf das Geschehen zurückzuführen sind.

Als weitere Schule in Grevesmühlen ist nun die Grundschule „ Fritz Reuter“ betroffen – und zwar komplett. Nach einem positiven Test bei einer Schülerin müssen 249 Schülerinnen und Schüler und sechs Lehrkräfte in Quarantäne, die am 9. oder 10. November in der Schule waren. Sie gilt zunächst bis 24. November. Da die positive Schülerin auch eine Hortgruppe in der Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen besucht hat, wurde auch die entsprechende Hortgruppe 1 mit 29 Kindern in Quarantäne gestellt, ebenfalls bis 24. November.

Grevesmühlen bildet damit laut Gesundheitsamt derzeit einen Schwerpunkt des Infektionsgeschehens. Unter den restlichen Fällen sind erwähnenswert: Zwei positive Geschwisterkinder, die sich innerhalb des Haushaltes angesteckt haben. Die Infektion wurde anscheinend von der schon öfter erwähnten Geburtstagsfeier in Wismar durch ein Elternteil in den Haushalt getragen. Zudem wurde ein Schüler der Lansemann-Schule, der bereits als Kontaktperson in Quarantäne war, positiv getestet.

