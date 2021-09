Am 17 und 18. September findet das Festival „Jamel rockt den Förster“ statt. Was die Fans dort erwartet und wie sie an die limitierten Ticktes kommen, das erfahren Sie hier. Wer dort auftritt, bleibt traditionell geheim. Unter anderem waren Die Ärzte, die Toten Hosen und Herbert Grönemeyer dort auf der Bühne.