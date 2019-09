Wismar

Nachdem die Polizei Wismar am Montag meldete, dass am Sonntag ein Kind in Wendorf von einem Hund gebissen wurde, hat sich nun die Halterin des Tieres bei der OZ gemeldet, um ihre Sicht des Zwischenfalls zu berichten. Demnach hätte sich der Hund nicht „losgerissen“, sondern sei aus dem Garten seiner Besitzeri...