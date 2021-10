Nach Leichenfund im Wismarer Hafen: Wie ist der Mann gestorben?

Wismar

Wie ist der Mann gestorben, der am 12. Oktober tot im Wismarer Hafenbecken gefunden wurde? Ein Fremdverschulden, also ein Verbrechen, schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. Dennoch hat sie Zeugen aufgerufen, sich zu melden, die den Mann zuvor gesehen haben – in der Hoffnung, zu erfahren, wie es zu dem Sturz ins Becken gekommen sein könnte.

Bislang hat sich nur ein Zeuge gemeldet. Dessen Aussagen haben aber keine neuen Erkenntnisse gebracht, teilt Pressesprecherin Annette Schomann mit. Ob eventuell gesundheitliche Beeinträchtigungen vorlagen, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, kann noch nicht gesagt werden. Die Obduktion des Leichnams ist noch nicht abgeschlossen.

Die Wismarer Kriminalpolizei bittet deshalb weiter um Hinweise. Wer hat den 54-jährigen Mann, etwa 180 cm groß, schlank, mit rotblondem Bart und Halbglatze, im Bereich des Wismarer Hafens im angegebenen Zeitraum gesehen? Bekleidet war er mit einem grauen Pullover, einer blauen Jeanshose sowie braunen Sandalen ohne Socken.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte der Zeitpunkt des Todes auf die Zeit vom Montag, dem 11. Oktober, bis Dienstag, den 12. Oktober, 13 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 entgegen.

Von OZ