Nach Randale in Wismarer Spielothek: Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Wismar

Angespannte Stimmung am Donnerstagvormittag in der Spielothek im Turnerweg in Wismar. Am Abend zuvor hatte ein Kunde mehrere Spielautomaten und Teile des Inventars beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr.

Die Automaten sind am Donnerstag mit weißen Tüchern abgedeckt. Nutzen kann die Geräte niemand mehr. Totalschaden. Sie sind funktionsuntüchtig, die Displays zertrümmert. Der Geschäftsführer der Spielothek möchte sich auf Nachfrage der OZ nicht zu dem Vorfall am Mittwochabend äußern. Er verweist auf die Polizei.

Weitere Zeugen gesucht

Die teilt mit, dass der Täter mit einem Gegenstand in die Spielothek gekommen sein soll. Nachdem er auf die Spielautomaten und das Inventar eingedroschen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei beziffert den Schaden durch die Beschädigung und den Ausfall der Automaten mit mehr als 200 000 Euro.

Zeugen berichten, dass sich der Täter bereits am Mittwochnachmittag in der Spielothek aufgehalten haben soll. Sie beschreiben ihn als etwa 180 Zentimeter großen, etwa 30-Jährigen. Bekleidet war er mit einem Holzfällerhemd. Die Spielothek ist mit Videokameras ausgestattet. „Die Aufnahmen werden nun ausgewertet“, bestätigt Polizeisprecherin Jessica Lerke.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum beschriebenen Täter oder seiner Fluchtrichtung machen können. Die nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 038 41 / 20 30 oder die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke