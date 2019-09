Nach SEK-Einsatz in Wismarer Ausländerbehörde: Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Wismar

Nach dem mehrstündigen SEK-Einsatz am Donnerstag in der Ausländerbehörde in Wismar ist der 22-jährige Mann aus Ghana wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der tatverdächtige Ghanaer, der das Kind stundenlang festgehalten hatte, war vorläufig festgenommen worden.

Am Freitag, so Polizeisprecher Axel Köppen, „wurde ihm rechtliches Gehör zum Tatvorwurf der Nötigung angeboten. Im Anschluss an die Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schwerin aufgrund fehlender Haftgründe entlassen“. Demnach ist der Mann seit 13.50 Uhr wieder auf freiem Fuß. Parallel, so Köppen, laufe das Ermittlungsverfahren gegen den Mann weiter.

Der Polizeieinsatz in der Ausländerbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg in der Rostocker Straße begann am Donnerstag gegen 14.30 Uhr und war gegen 19.45 Uhr beendet. Anschließend wurden der Mann sowie die Frau und der Säugling mit einem Auto auf das benachbarte Gelände der Polizeiinspektion gebracht. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam, Mutter und Kind nicht.

Warum die Situation eskalierte

Nach Angaben des Landkreises sei es bei dem Vorfall in der Ausländerbehörde nicht um die Abschiebung Mannes gegangen, „sondern lediglich um die Feststellung seiner Identität“, so Vizelandrat Mathias Diederich ( CDU). Ein Reisepass oder ein vergleichbares Dokument zum Nachweis seiner Identität hätten nicht vorgelegen.

Diederich: „Daher sollte der Mann detaillierte Angaben zu seiner Person machen und sich die Fingerabdrücke abnehmen lassen, was dieser aber schon wiederholt verweigert hatte. Als die Ausländerbehörde hierfür – wie vorgeschrieben – die Polizei hinzuzog, eskalierte die Situation.“

Der Mann habe sich in dem Verwaltungsgebäude in der Rostocker Straße 76 der Polizei entgegengestellt. Anschließend habe die Polizei darum gebeten, „das Gebäude zu räumen, als die Lage eskalierte, weil der junge Mann das Kind im Säuglingsalter bei sich trug“, so der Kreis.

Zur bisherigen Aufenthaltsdauer des Ausländers in Deutschland könne nach Angaben der Behörde derzeit noch keine Auskunft gegeben werden, „weil dies erst nach einer eindeutigen Identitätsfeststellung abschließend recherchiert werden kann“.

Mutter hat deutsche Staatsangehörigkeit

Zugewiesener Aufenthaltsort des Mannes sei die Haffburg in Wismar. Hier befindet sich die Asylbewerberunterkunft des Landkreises. Dort halte sich der Mann aus Ghana „jedoch nicht auf“, so der Landkreis.

Die Mutter des zwei Monate alten Kindes hat die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt nicht im Landkreis Nordwestmecklenburg. Über ihre Herkunft könne daher keine Auskunft gegeben werden. Das gelte auch für den Geburtsort des Kindes, so der Landkreis.

Der Mann aus Ghana hatte nach Polizeiangaben einen Test gefordert, der seine Vaterschaft beweise, um in Deutschland bleiben zu können. Ob das Kind von ihm ist, ist derzeit noch unklar.

Vizelandrat Mathias Diederich: „Eine Vaterschaftsanerkennung könnte möglicherweise zu einem Aufenthaltsrecht des Vaters führen. Allerdings war ein entsprechendes Verfahren mangels einer Identitätsfeststellung des jungen Mannes in der Ausländerbehörde bislang noch gar nicht anhängig.“

Die Polizei und die Rettungskräfte konnten die Situation nach stundenlangen Gesprächen klären. Den entscheidenden Moment am Donnerstagabend schildert Polizeisprecherin Jessica Lerke so: „In dem Moment, als die Notärztin den Säugling erneut untersuchte, konnten Beamte des Spezialeinsatzkommandos MV den Tatverdächtigen mittels einfacher körperlicher Gewalt überwältigen.“

Verletzt wurde niemand. Allen Beteiligten gehe es gesundheitlich gut, teilt der Landkreis mit. „Zu keinem Zeitpunkt waren Mitarbeiter der Kreisverwaltung oder Besucher gefährdet. Der Landkreis bedauert allerdings, dass die Verwaltung an einem Sprechtag vorzeitig geschlossen werden musste“, so die Behörde in einer Mitteilung.

Landrätin will Sicherheit erhöhen

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD): „Ich bedanke mich bei der Polizei und den Rettungskräften für die professionelle Bewältigung der Lage und bei allen Mitarbeitern der Kreisverwaltung für ihr ruhiges und besonnenes Verhalten. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Sicherheit für die Mitarbeiter und Besucher unserer Verwaltung stetig zu steigern.“

