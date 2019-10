Nach Sanierung: Turm der Poeler Kirche ist jetzt ein Gemeinschaftsraum

Kirchdorf/Insel Poel

Die Kirche auf der Insel Poel wurde zum letzten Mal im vorletzten Jahrhundert saniert. Zeit für eine Verschönerungskur – und die hat nun im Turm der Kirche begonnen. Aus dem alten Abstellraum wurde in den vergangenen Monaten ein heller, freundlicher Gemeinschaftsraum.

Schon um 1230 gab es den Turm der Kirche in Kirchdorf auf der Insel Poel, das Kirchenschiff entstand erst rund 100 Jahre später. Die Kirche ist somit das älteste und einzige Gebäude aus dem Mittelalter auf der Ostseeinsel.

Von Februar bis Oktober liefen die Umbauarbeiten in der Kirche. „Der romanische Eingangsbogen aus dem 13. Jahrhundert war vorher zugemauert. Der ist jetzt wieder freigelegt“, sagt Pastor Johannes Staak. Dadurch gibt es nun auch einen Durchgang von der Kirche zum Turm. Der ist modern gestaltet, mit hellen Wänden und Glastüren. Vom Kirchenschiff aus ist der Blick in den Turm so ganz frei. Der Bogen selbst verbirgt sich hinter großen Glasfenstern. Er soll noch restauriert werden.

Bevor es den neuen Gemeinschaftsraum im Turm gab, hatte die Gemeinde einfach ein Partyzelt genutzt. Nun kann der Raum zum Beispiel für den Kindergottesdienst genutzt werden. Auch einige Gottesdienste, die in der Adventszeit und im Januar wegen einer in der Kirche fehlenden Heizung im Pfarrhaus gehalten wurden, können jetzt in der Kirche stattfinden. Denn die Winterkirche im Turm verfügt auch über eine Heizung. Im Durchgang gibt es zudem ein WC – auch eher ungewöhnlich für kleine Kirchen.

„Der ganze Boden musste erst einmal raus, Wasser- und Abwasserleitungen gelegt werden“, berichtet Johannes Staak. Verantwortlich für den Umbau war Rudolf Dubois, Architekt aus Neubukow. Inzwischen ist alles fertig, die Winterkirche wurde mit einer kleinen Andacht eingeweiht. „Nur vier Lampen fehlen noch, aber die kommen bald“, sagt der Pastor.

Möglich wurde der Umbau auch durch eine Leader-Förderung, einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union um den ländlichen Raum zu fördern. 125 000 Euro Fördermittel gab es dafür. Zudem haben sich die Landeskirche und der Kirchenkreis an den Kosten beteiligt. Auch viele Spenden von Poelern halfen bei der Sanierung. Die Gesamtkosten beliefen sich letztendlich auf etwas mehr als 200 000 Euro.

Mit der Sanierung des Turms und der Öffnung des Durchgangs ist allerdings erst der Anfang gemacht. „Wir müssen noch viel mehr sanieren“, weiß Johannes Staak. Zu DDR-Zeiten habe das Gebäude sehr gelitten. Weitere Sanierungen sollen nun in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden. Denn vor allem in den Sommermonaten verzeichne die Kirche in Kirchdorf einen hohen Durchlauf. Bis zu 20 000 Menschen, vor allem Urlauber, kommen dann in die Kirche. Die Poeler Kirchengemeinde allein zählt rund 600 Mitglieder.

Auch die sollen vom neuen Gemeinschaftsraum künftig etwas haben. Pastor Johannes Staak kann sich vorstellen, dass dort nicht nur Kindergottesdienste gehalten werden können, sondern auch kleine Konzerte und Ausstellungen ihren Platz finden. „Wir wollen die Kirche öffnen“, so der Pastor. Das sei ein wichtiges Anliegen, auch dieser Raum könne dabei helfen.

Das nächste Projekt ist die Restaurierung des Apostelfensters. Ein Restaurator ist schon dabei, zur Adventszeit soll es fertig werden.

