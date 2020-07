Nach Sensationsfund in der Ostsee: Wismarer hätten gerne ein Stück Schwertfisch

Wismar

Die Frau eines Fischers hat es nicht leicht: Der Mann fährt alleine hinaus aufs Meer, während sie das blaue Wasser oft nur aus der Ferne sieht. Aber wenn der Mann einen Sensationsfund macht, dann wird die Arbeit im Verkaufswagen auch für sie etwas Besonderes. So ist es Ramona Bernier aus Wismar-Redentin ergangen.

Ihr Mann Jörg hat einen toten Schwertfisch in der Ostsee entdeckt und an Land gezogen. Der gigantische Fisch mit seinem langen Schwert hat sofort Schlagzeilen gemacht und für Begeisterung bei den Wissenschaftlern gesorgt, auch bei den Kunden des Fischers. Viele haben die Gelegenheit genutzt, um am Verkaufswagen auf dem Wismarer Marktplatz nach einem Stück des exotischen Fundes zu fragen: „Ich hätte gerne ein Stück Schwertfisch!“

Anzeige

Lesen Sie auch: Schwertfisch in Ostsee gefunden: So gelangte das Tier vermutlich in die Wismarbucht

Weitere OZ+ Artikel

Den Satz hat Ramona Bernier an dem Tag bis in den späten Nachmittag hinein gehört – immer wieder. Die Wismarerin musste abwinken. Der Fisch liegt zwar in einer Kühltruhe, aber nicht für einen späteren Verzehr, sondern bei den Wissenschaftlern des Stralsunder Meeresmuseums. Die wollten nicht nur ein Stück Schwertfisch, sondern gleich den ganzen Giganten – für die Forschung.

Von Kerstin Schröder