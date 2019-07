Wismar

Achtung Autofahrer! Wismars größter Parkplatz in der Nähe des Alten Hafens ist wieder kostenpflichtig. Nach der Sprengung des Automaten in der Nacht zu Montag konnten die 270 Stellplätze am Schiffbauerdamm kostenlos genutzt werden. Am heutigen Freitag sind nun aber zwei Ersatzautomaten aufgestellt worden – einer wenige Meter neben dem gesprengten Automaten und einer am anderen Ende des Platzes.

Gegen 3 Uhr sind Anwohner in der Nacht zu Montag durch zwei laute Knallgeräusche geweckt worden. Die Täter haben mehrere Geldkassetten erbeutet – mit wie vielen Münzen und Scheinen genau ist unklar. Der Automat wird einmal in der Woche geleert. Der Schaden beläuft sich laut Stadtverwaltung auf 25 000 Euro. Bislang sind die vermutlich zwei Täter nicht gefasst. Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostockunter der Telefonnummer 038208/888-2222, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Infos:

Kerstin Schröder