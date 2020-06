Wismar

Der starke Regen in den Abendstunden des 13. Juni hat mehr Schäden an der Autobahn 20 angerichtet als nur den Böschungsabrutsch an der Abfahrt Neukloster. Insgesamt sind drei Abschnitte in der Nähe von Wismar betroffen. Laut Auskunft des Verkehrsministeriums ist es allen Stellen zu „Ausspülungen mit anschließenden Böschungsabrutschungen“ gekommen – und zwar an der Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Kreuz Wismar und der Abfahrt Zurow in Richtung Rostock sowie an der Anschlussstelle Neukloster ebenfalls in Richtung Rostock.

Warnkegel und Tempolimit

Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Upahl haben bereits am Wochenende alle Schäden beseitigt, die den Verkehr beeinträchtigten. Dennoch sind in den Tagen darauf Warnkegel und Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Abschnitten aufgestellt worden. An der Anschlussstelle Neukloster sind die am Mittwoch wieder verschwunden, nachdem Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kavelstorf das Bankett und die Entwässerung wieder hergestellt hatten. Am Sonnabend war dort ein Haufen Erde auf die Fahrbahn gerutscht.

Kosten sind noch unklar

Die Wiederherstellung der gesamten Böschung soll bis zum 13. Juli erfolgen. Die Firma Westa Bau aus Hagenow ist mit der Reparatur beauftragt worden, teilt das Verkehrsministerium mit. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 22. Juni, und werden örtlich zu kleineren Verkehrseinschränkungen führen.

Zu den Kosten ist aktuell noch keine Aussage möglich – sie hängen vom Verlauf der Arbeiten ab.

Von Kerstin Schröder