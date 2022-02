Nach Straßenblockade in Wismarer Poeler Straße: Firma erhält Anzeige

Wismar

Die Straßenblockade in der Poeler Straße hat zwei Nachspiele. Erstens gibt es eine Strafanzeige wegen Nötigung, zweitens muss eine Lösung für das Verkehrsproblem gefunden werden.

Weil sich Unternehmer Nils Steinhagen nicht anders zu helfen wusste, hatte er am Mittwoch letzter Woche, 26. Januar, die Poeler Straße mit einem großen Laster und einem Glastransporter mit Anhänger blockiert. Der Geschäftsführer der Glas-Zentrum Wismar GmbH sah sein Unternehmen in Gefahr. Grund: Durch die kurzfristig geänderte Verkehrsführung hätten seine Fahrzeuge nicht mehr zu den Kunden kommen können.

Firma spricht von Behördenwillkür

Auf einem Zettel hinter der Windschutzscheibe des Lasters war zu lesen: „Behördenwillkür. Auch hier sind 50 Arbeitsplätze und Familien bedroht. Wir können keine Waren mehr ausliefern.“

Die Aufregung war groß. Plötzlich ging nichts mehr. Sogar die Polizei rückte an. „Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste“, begründete Firmenchef Nils Steinhagen im Nachhinein die Aktion.

Stadt Wismar muss Problem lösen

Das Problem ist vertagt, gelöst ist es nicht. Marco Trunk, Sprecher der Stadtverwaltung: „Die Kommunikation läuft über den Rechtsanwalt des Unternehmers. Derzeit werden die Möglichkeiten des Bauablaufes und der dadurch bedingten verkehrlichen Einschränkungen geprüft, so dass anschließend die Informationen zu den Einschränkungen an das Unternehmen gegeben werden können.“

Polizei bestätigt Strafanzeige

Die Stadt hatte von einer unangemessenen Aktion gesprochen. Bei den Konsequenzen verweist sie auf den fließenden Verkehr und damit auf die Zuständigkeit der Polizei. Auf Nachfrage bei der Polizei heißt es, dass eine Strafanzeige wegen Nötigung gegen das Glas-Unternehmen gestellt wurde. Das Kriminalkommissariat werde ermitteln. Wahrscheinlich werden die Beteiligten angehört. „Die Staatsanwaltschaft entscheidet über den Ausgang des Strafverfahrens“, so Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar.

Auch Baufirma in den Streit verwickelt

Im Polizeibericht ist von den Kontrahenten Glas-Zentrum und der Straßenbaufirma Asa-Bau die Rede, von der Blockade, der geplanten Änderung der Zufahrt durch die Rabenstraße und der Rücknahme dieses Plans. Es habe zweieinhalb Stunden bis zur Lösung des Problems gedauert, auch das Bauamt der Stadt sei hinzugezogen worden. Es soll um einen Verdienstausfall bei Asa-Bau gehen, weil Arbeiter im Zuge der Blockade gezwungen waren, den Verkehr zu leiten. In der Chefetage von Asa war der Vorgang am Dienstag nicht bekannt. Geschäftsführer Christian Hinz vermutete, dass es dann nicht so schlimm sein könnte. Er wolle aber seinen Bauleiter fragen. Andere sprechen von Beleidigungen und Pöbeleien zwischen den Beteiligten.

Die Poeler Straße in Richtung Altstadt: Rechts geht es zum Glas-Zentrum Wismar, links in die Rabenstraße mit der Tonnagebegrenzung. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Stadt muss eine Lösung finden. Für die Glasfirma gibt es zwei Wege: Entweder nutzen die Fahrzeuge die in einem schlechten Zustand befindliche Rabenstraße – das kommt für das Unternehmen nicht infrage – oder die Poeler Straße in Richtung Torney.

Rabenstraße für Glasfirma nicht akzeptabel

Zur Rabenstraße sagte Nils Steinhagen: „Die Rabenstraße ist für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, meine sind 40-Tonner, breit und haben zerbrechliche Ware an Bord.“ Im derzeitigen Zustand könnte sein Fuhrpark dort nicht unterwegs sein. Die Straße gleicht einer Holperpiste.

Die Stadt wollte in der letzten Woche kurzerhand das Schild mit den 3,5 Tonnen entfernen. Doch genau das lehnt die Firma ebenso ab wie die vom Verkehr genervten Anwohner in der Rabenstraße. Jetzt erklärt die Stadt: „Die Tonnagebegrenzung in der Rabenstraße wurde erst im Zuge der laufenden Baumaßnahme in der Poeler Straße errichtet.“ Wegen der aktuellen Situation werde geprüft, ob die Tonnagebegrenzung wieder aufgehoben werde.

In der Poeler Straße sind noch Restarbeiten zwischen der Brücke und dem Abzweig zur Rabenstraße zu erledigen. Quelle: Heiko Hoffmann

Zweite Möglichkeit wird geprüft

Wenn nicht, bleibt Ausweg Nummer zwei über die Poeler Straße/Am Torney. Das wäre die Vorzugslösung der Glasfirma. Die Stadt hat die neue Brücke über den Wallensteingraben bauen lassen. Die Behelfsbrücke ist zurückgebaut. An der Fahrbahn zwischen Wallensteinbrücke und Rabenstraße müssen im Auftrag der Stadt noch Restarbeiten von Asa-Bau erledigt werden.

Das war auch der Grund, warum es wegen der Enge der Fahrbahn eine Einbahnstraßenregelung geben sollte: stadteinwärts über die Rabenstraße. Doch wie weiter? Wird zeitweise eine Baustellenampel in der Poeler Straße aufgestellt. „Dies wird derzeit noch geprüft“, so Stadtsprecher Marco Trunk.

Firmengeschichte 1946 gründete Wilhelm Steinhagen das Unternehmen auf dem ehemaligen Flugplatz der Dornier Werke, auf dem Wismarer Haffeld. 1972 erfolgte die Verstaatlichung zum VEB (Volkseigener Betrieb). 1980 wechselte der Betrieb zum neuen Standort in die Poeler Straße 28a. 1982 übernahm Uwe Steinhagen die Leitung des Betriebes. Nach den politischen Veränderungen 1990 stellte Wilhelm Steinhagen einen Rückübertragungsantrag. Mit der Gründung der Glas-Zentrum Wismar GmbH am 8. August 1990 nahm Uwe Steinhagen die Geschicke des Unternehmens in die eigene Hand. Heute wird das 76-jährige Unternehmen in der dritten Generation von Nils Steinhagen geführt.

„Es geht um 50 Arbeitsplätze“

Nils Steinhagen ist gespannt, zu welcher Lösung sich die Stadt durchringt: „Immerhin geht es hier um 50 Arbeitsplätze, ich trage Verantwortung für die Jobs meiner Mitarbeiter.“ Aus der Geschäftsleitung hieß es am Dienstag: „Wir wissen aktuell nicht, wie es weitergeht.“ Und weiter: „Am einfachsten wäre es, wenn es so läuft wie vorher auch, dass wir mit einer Ampelschaltung durchfahren können.“

Im Laufe des Jahres sollte sich die Situation entspannen. Die Bauarbeiten zwischen Wallensteinbrücke und Kreuzung Rabenstraße sollen bis Ende April fertig und die neue Straßenunterführung in der Poeler Straße im Sommer befahrbar sein.

Von Heiko Hoffmann