Das Beben der Thüringen-Wahl in der vergangenen Woche wirkt sich bis nach Wismar aus. In einer gemeinsamen Erklärung rufen die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken, Michael Tiedke und Reinhard Sieg, zu Konsequenzen auf: „Das beinhaltet auch die Korrektur der ersten Bürgerschaftssitzung.“ Das Wort Rücktritt wird in der Erklärung vermieden, doch genau darauf zielt das Schreiben.

Mit der Korrektur ist die Wahl von Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Fraktion) zur neuen Präsidentin der Wismarer Bürgerschaft im Juni 2019 gemeint. Die Wahl erfolgte offenbar mit den Stimmen von AfD, CDU, FDP, Grünen, Für Wismar, Piraten und Freie Wähler. Mönch-Kalina selbst hatte von einem Bündnis gesprochen, das sie unterstützt habe, und schloss SPD und Linke aus.

Die Präsidentenwahl hatte Sabine Mönch-Kalina mit 19:17 gegen Tilo Gundlack ( SPD) gewonnen. Gundlack hatte bei der Wahl am 26. Mai mit Abstand die meisten Stimmen (7897) von Wismarern erhalten. Mönch-Kalina bekam 547 Stimmen und rutschte erst durch Verzicht einer Kollegin als Nachrückerin ins Parlament. Als stärkste Fraktion hatte die SPD Gundlack als Präsidenten nominiert.

Krumpen und Wilcken für Neuwahl

Horst Krumpen, Die Linke Quelle: privat

Deutlich wird Horst Krumpen, Kreisvorsitzender der Linken in Nordwestmecklenburg und Mitglied der Bürgerschaftsfraktion: „Für mich heißt die logische Konsequenz, dass der Präsident der Bürgerschaft neu gewählt werden muss.“ Sibylle Runge sagt als Frau der klaren Worte der SPD-Fraktion: „Ein Rücktritt wäre anständig.“

Rosemarie Wilcken, SPD, Bürgermeisterin von 1990 bis 2010 Quelle: Heiko Hoffmann

Unmissverständlich auch die Reaktion von Rosemarie Wilcken ( SPD, Wismars Bürgermeisterin von 1990 bis 2010): „Frau Mönch-Kalina sollte als Bürgerschaftspräsidentin zurücktreten. Sie hat sich mit den Stimmen der AfD in das Amt wählen lassen. Hinzu kommt, dass sie ja nach demokratischen Gesichtspunkten gar kein Mandat bei der Wahl zur Bürgerschaft erreicht hatte.“

Was sagt die Präsidentin?

Sabine Mönch-Kalina befindet sich aktuell im Urlaub. Hält sie einen Rücktritt für angemessen? „Nein, die Frage überrascht mich.“ Sie wolle die Situation nach dem Urlaub mit ihrer Fraktion bereden.

Nach dem OZ-Beitrag „Vor Thüringen war Wismar“ ziehen die Wismarer Fraktionschefs von SPD und Linken Parallelen zu Thüringen, wo ein FDP-Bewerber mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und auf Druck zurücktrat. Lange vor Erfurt sei die Wismarer Bürgerschaft bei der Wahl der Präsidentin der Ort eines solchen Theaterstücks gewesen.

SPD und Linke: Wählerwille wurde ignoriert

Tiedke und Sieg schreiben: „In beiden Fällen, Erfurt wie auch Wismar, wurden die Wahlergebnisse durch eine konzertierte Aktion mehrerer Akteure konterkariert. Sündenfälle wie Wismar und Erfurt sind deshalb so bemerkenswert, weil erst durch die Zusammenarbeit mit Vertretern des extremistischen Flügels (der AfD/ Anm. d. Red.) ermöglicht wurde, den Wählerwillen zu ignorieren. Wer die Vorgänge in Erfurt aufseiten der sogenannten christlichen und liberalen Parteien glaubhaft kritisieren will, der sollte auch in Wismar Konsequenzen ziehen.“

Die beiden Fraktionschefs rufen FDP, CDU, Grüne und Für Wismar zu konsequentem Handeln auf: „Wer die Konsequenzen scheut, der sollte sich mit Sonntagsreden und blumigen Erklärungen in Zukunft zurückhalten.“

CDU , FDP , Grüne und AfD gegen Neuwahl

CDU-Fraktionschef Tom Brüggert sieht keinen Handlungsbedarf. Das Amt der Bürgerschaftspräsidentin sei nicht vergleichbar mit dem Amt eines Ministerpräsidenten. Frau Mönch-Kalina vertrete die Bürgerschaft als Gremium nach außen, „und das macht sie gut“, so Brüggert.

Sitzverteilung in der Bürgerschaft In der Bürgerschaft gibt es 37 Sitze. Diese verteilen sich wie folgt: SPD 10, CDU 6, Die Linke 6, AfD 4, Grüne 3, FDP 3, Für Wismar 3, Piraten 1, Freie Wähler 1.

Für René Domke, Fraktionschef und Landesvorsitzender der FDP, war die Wahl der Bürgerschaftspräsidentin demokratisch und geheim. Wenn der Wunsch nach einem Rücktritt bestehe, „müssen die beiden einen Abwahlantrag stellen und nach Mehrheiten suchen. Ich würde dringend davon abraten“, so Domke.

Die FDP und auch Domke wurden nach Thüringen für ihren Schlingerkurs heftig kritisiert. Denn erst war von einem „großartigen Gewinn für Thüringen“ die Rede, am Tag darauf wurde der Rücktritt von FDP-Kemmerich als Ministerpräsident als „folgerichtig“ bezeichnet. „Herr Domke sollte schleunigst zurücktreten“, fordert Wismars frühere Bürgermeisterin Rosemarie Wilcken. Dazu sagt Domke: „Dazu sehe ich keine Veranlassung, das entscheide ich oder die FDP.“

Wismar und Thüringen nicht vergleichbar

Für die Grünen sagt Fraktionschef René Fuhrwerk, dass Wismar und Thüringen nicht vergleichbar seien. Für eine Neuwahl des Präsidenten der Bürgerschaft sieht er keine Veranlassung. Sachpolitik sollte im Vordergrund stehen, keine Personalpolitik aus dem letzten Jahr.

AfD-Fraktionschef Jens-Holger Scheider sagt: „Es war eine demokratische Wahl. Ich wüsste nicht, was es zu korrigieren gibt. Ich frage mich, ob so lange gewählt werden soll, bis es einigen passt.“

Und was sagt Tilo Gundlack zu Rücktrittsforderungen gegenüber Sabine Mönch-Kalina? „Das muss sie selbst entscheiden.“

