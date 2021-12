Wismar

Es brauchte schon eine gute Organisation von Gastronomen zu Weihnachten, alle Gäste zu ihrer Zufriedenheit zu bedienen. Servicekräfte liefen sich die Füße platt, um es salopp auszudrücken. Viele wünschen sich diese Zeiten zurück – von „damals“, als Corona noch keine Rolle in unser aller Leben spielte. Statt platter Füße sind es heute eher ihre Nasen, die sie sich an den Scheiben des Restaurants platt drücken, um nach Gästen Ausschau zu halten – um es überspitzt darzustellen.

Die landeseigene Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern legt klar fest, dass derzeit – es gilt Warnstufe Orange – nur Geimpften und Genesen mit zusätzlichem negativen Schnelltest ein Restaurantbesuch erlaubt ist. Für Kinder zwischen sieben und elf Jahren sowie für Jugendliche bis 17 Jahre und für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gilt „nur“ die Testpflicht. Für nahezu alle Gastronomen ist diese 2G-plus-Regelung gerade zu Weihnachten eine Katastrophe. Nicht nur, dass die meisten Weihnachtsfeiern abgesagt worden sind, nun auch viele Familienessen am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag.

Umsatzrückgang von 90 Prozent

„Es liegen Reservierungen für den 25. und 26. Dezember vor, allerdings wurden einige bereits wieder abgesagt“, bestätigt Martina Pusceddu von „Steaks & More zum Weinberg“ in Wismar. An beiden Tagen wird geöffnet sein. Schon die vergangenen Wochen waren ein Trauerspiel. „Unser Buch war prall gefüllt mit Reservierungen für Weihnachtsfeiern, wie jedes Jahr. Aber es wurden alle abgesagt“, bedauert sie. Martina Pusceddu rechnet im Zusammenhang mit der 2G-plus-Regelung pro Woche mit einem Umsatzrückgang von 90 Prozent, freitags und samstags würde er bei 50 bis 75 Prozent liegen.

Anne Werth vom Hotel und Restaurant Wismar: "Außer Haus liefern wir zu Weihnachten nicht." Quelle: Nicole Hollatz

Von einer „Vollkatastrophe“ spricht Anne Werth vom Restaurant & Hotel Wismar. Auch dort seien die Weihnachtsfeiern fast alle storniert worden. Ein wenig Hoffnung legt sie in die Weihnachtsfeiertage. „Wir haben am 24. Dezember geschlossen, öffnen aber am 25. und 26. Dezember mittags und abends“, erklärt sie. Reservierungen liegen vor. Spontane, die mittags vorbeikommen möchte, dürften es aber schwer haben. „Da geht wegen der Abstandsregeln nicht mehr viel.“ Außer Haus wird nicht geliefert. Kein Problem für diejenigen, die zuvor nicht im Testzentrum waren: Es wird auch vor Ort unter Aufsicht getestet. „Die Gäste müssen den Selbsttest allerdings mitbringen“, betont Anne Werth.

Leben von kleineren Privatfeiern

Diesen Service bietet auch das Brauhaus am Lohberg an – entweder bringt der Gast einen zugelassenen Schnelltest mit, der vor Ort durchgeführt wird, oder er bekommt einen zur Verfügung gestellt. Dennoch: „Das Geschäft läuft unter der 2G-plus-Regel sehr verhalten“, sagt Geschäftsführer Klaus Schumacher. Der Umsatz sei um 60 bis 80 Prozent eingebrochen. „Weihnachtsfeiern sind so gut wie alle abgesagt worden, da es sich bei uns meistens um Firmenfeiern handelt. Im Moment haben wir nur kleinere Privatfeiern.“

Am 24. Dezember ist das Restaurant geschlossen, „alle anderen Tage haben wir geöffnet. Für den 25. und 26. Dezember haben wir schon einige Reservierungen. Freie Plätze sind aber noch vorhanden“, so Schumacher. Auch zu Silvester öffnen sich die Türen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. „Es wird ein Menü geben mit vier Gängen und natürlich reichlich Musik“, verrät der Geschäftsführer. Karten sind nur im Vorverkauf im Brauhaus oder unter nicole.sternberg@brauhaus-wismar.de erhältlich.

Klaus Schumacher, Geschäftsführer vom Brauhaus in Wismar: "Das Geschäft läuft unter der 2G-plus-Regel sehr verhalten." Quelle: Nicole Hollatz

Von einem „stark reduzierten Betrieb“ spricht auch Mihaela Dworak vom „Rialto“ in Wismar. Weihnachtsfeiern seien zu 90 Prozent abgesagt worden. Gut ausgelastet ist die Gaststätte dagegen am 25. und 26. Dezember. „Bis jetzt“, relativiert sie. „Wir wissen nicht, ob die Gäste je nach Entwicklung der Lage noch absagen werden.“ Sie hofft es natürlich nicht.

Lieferschwierigkeiten bei Schnelltests

Gute Buchungen verzeichnet auch Nicole Kurth-Nitz, Assistentin der Geschäftsleitung der Seeperle OHG, für das Restaurant „Oberdeck“ zu Weihnachten. Das ist am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag mittags und abends geöffnet. „Noch sind aber Kapazitäten vorhanden“, erklärt sie. Buchungen sind online unter https://www.oberdeck-wismar.de/kontakt/reservierung/ möglich.

Geschlossen ist an beiden Tagen allerdings die „Seeperle“, der Laden und die Kombüse. Letztgenannte ist dafür am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet. „An Silvester haben wir die ,Seeperle’ bereits ab 7 Uhr geöffnet und schließen um 16 Uhr. Zu Neujahr öffnen wir ab 10 Uhr, sodass das Fischbrötchen zum Neujahrsspaziergang nicht fehlen muss.“

Auch im „Oberdeck“ wurden etwa 50 Prozent der Weihnachtsfeiern aufgrund der 2G-plus-Regelung storniert. „Das ist sehr bedauerlich. Kleine Weihnachtsfeiern finden aber auch unter 2G plus noch statt“, erklärt Nicole Kurth-Nitz und ergänzt: „Auch wurden einige Reservierungen zum Beispiel von Touristen abgesagt, die nun ihren Urlaub in Wismar nicht antreten konnten.“ Gerade unter der Woche würden die sogenannten Walk in-Gäste fehlen. „Spontan ins Restaurant zu gehen, ist so ja leider nicht mehr möglich und für einige durch das Testen mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden.“

Mehr zu schaffen mache dem Unternehmen die aktuelle Regelung im Imbiss. „Für den spontanen Gast, der zum Frühstück oder Mittagessen in die ,Seeperle’ kommen will, ist der zusätzliche Aufwand mit tagesaktuellem Test doch zu groß. Hier merken wir die 2G-plus-Regelung besonders stark“, so Nicole Kurth-Nitz. Einige Gäste würden gern die Möglichkeit der Selbsttestung mit eigenen Tests vor Ort unter Aufsicht annehmen, „um doch bei uns vor Ort essen zu können“. „Gerne würden wir Tests mit entsprechendem Zertifikat zum Selbstkostenpreis anbieten, aber leider warten auch wir noch immer auf die Lieferung.“

Hinsichtlich der 2G-plus-Regelung schlägt auch der Dehoga-Bundesverband Alarm. Die hätte verheerende Auswirkungen auf Restaurants und auch Hotels. „Die Lage im Gastgewerbe verschlechtert sich von Tag zu Tag“, sagt Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Die Betriebe erleben eine gewaltige Stornierungswelle, viele würden nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. „Uns wurde immer versprochen, es solle keinen Lockdown mehr geben, zumindest nicht für Geimpfte. Das sieht nun anders aus. Bei Unternehmern wie Mitarbeitern nehmen Verunsicherung, Verzweiflung und Zukunftsängste zu“, erklärt Zöllick.

Von Jana Franke