Wismar

Zeugen gesucht: Nach einem Auffahrunfall am Fußgängerüberweg Dr.-Leber-Straße/Ecke Rostocker Straße in Wismar bittet die Polizei nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Vorfall ereignete sich bereits am 18. September.

Um 16.10 Uhr soll damals eine Radfahrerin den Zebrastreifen verkehrswidrig überquert haben. Während das erste Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand kam, schaffte es der nachfolgende 25-jährige Autofahrer nicht und fuhr auf den Wagen vor ihr auf. Es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Die Radfahrerin setzte unterdessen ihren Weg fort ohne anzuhalten.Die Polizei in Wismar (Tel. 0 38 41 / 20 30) sucht Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben können.

Von OZ