Könnten zwei Menschen noch am Leben sein, wenn die Polizei entschiedener gehandelt hätte? Nach einem schweren Unfall auf der A 20 bei Wismar, bei dem vor knapp drei Wochen zwei Menschen getötet wurden, werden schwere Vorwürfe gegen Polizeibeamte aus Schleswig-Holstein laut. Denn kurz vor dem Unfall sollen sie den mutmaßlichen Unfallverursacher, der mit über zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs war, kontrolliert haben. Sie ließen ihn jedoch weiterfahren.

Es war eine lange Nacht, als Gürhan Ertüfek von seinem Dienst als Partybusfahrer in Hamburg zurück nach Lübeck kommt. Kaum in der Hansestadt angekommen, bemerkt er einen BMW, der im Baustellenbereich Lübecker Kreuz auffällig schnell und in Schlangenlinien fährt. Ertüfek verständigt die Polizei. „Die sagten mir: Wenn es geht, dranbleiben“, schildert der 38-Jährige der OZ.

Eine Verfolgungsjagd durch Lübeck

Und Ertüfek bleibt dran. Der BMW fährt auf die A 1 Richtung Hamburg und von dort auf die A 20 Richtung Rostock. „Mir war klar, dass ich Schlimmeres verhindern kann. Deswegen bin ich drangeblieben.“ Der junge Mann aus Lübeck ist permanent in Kontakt mit der Polizei. Der BMW sei schließlich auf den Autobahnparkplatz Karkfeld südlich von Lübeck gefahren. „Ich sollte auf mich aufmerksam machen, damit er nicht weiterfährt.“ Der 28-jährige BMW-Fahrer aus Eberswalde in Brandenburg sei aus seinem Wagen gestiegen und habe gefragt. „Warum verfolgst du mich?“

„Der Fahrer wirkte übermüdet, aber er ist gerade normal gelaufen, hat nicht gelallt. Ich habe nicht angenommen, dass er unter Drogen oder Alkoholeinfluss steht“, schildert Ertüfek die Begegnung. Es habe dann nur 30 Sekunden gedauert, bis die Polizei eingetroffen sei. Die Beamten kamen aus Bad Oldesloe. „Am Telefon wurde mir gesagt, dass die Lübecker Polizei keine verfügbaren Fahrzeuge hätte.“ Die Polizei habe den BMW-Fahrer schließlich zur Rede gestellt. „Ich war der festen Auffassung, dass sie ihn aus dem Verkehr ziehen“, sagt Ertüfek.

Eine Vorladung bringt Gewissheit

Der Lübecker fährt mit gutem Gewissen endlich nach Hause. Was er erst viel später erfährt: Die Polizei hat den Eberswalder weiterfahren lassen. Kurze Zeit später fährt der 28-Jährige auf der A 20 bei Wismar mit hoher Geschwindigkeit auf einen Skoda auf. Dabei werden der 45-jährige Fahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin getötet. Ein weiterer Mitfahrer wird schwer verletzt. Alle Insassen kamen aus Vorpommern. Beim BMW-Fahrer wird ein Atemalkoholwert von 2,11 Promille festgestellt.

Knapp zwei Wochen später, am Montag, den 17. August, wird Ertüfek von der Polizei vorgeladen. Dabei wird deutlich: Ertüfek wird befragt, weil die Polizei offenbar interne Ermittlungen gegen die Beamten eingeleitet hat, die den Eberswalder haben weiterfahren lassen. „Da wurde mir erst klar, was wirklich passiert ist“, sagt Ertüfek und ist erschüttert.

Polizei bestätigt Sachverhalt

Die Polizei in Lübeck bestätigt den Sachverhalt. Demnach sei der Unfallfahrer vor dem Unglück von Polizeibeamten aus Bad Oldesloe gestellt worden. In den internen Ermittlungen soll nun herausgefunden werden, ob die Beamten falsch gehandelt haben.

„Mir wurde gesagt, dass der Fahrer des BMW einen Drogen- und Alkoholtest abgelehnt habe. Die Beamten hätten ihn daraufhin lediglich gebeten, eine halbstündige Pause einzulegen“, sagt Ertüfek. Er fühlt mit den Familien der Opfer. „Ich habe sofort an meinen 17-jährigen Sohn gedacht. Schließlich hätte auch er unverschuldet in dem Unfallfahrzeug sitzen können.“

