Schülerin in Wismar tödlich verunglückt: „Wir sind alle sehr traurig“

Kerzen brennen vor einer kleinen Trafostation in der Wismarer Altstadt. Dazwischen stehen rote und weiße Rosen. Es regnet – wie schon den ganzen Tag. Am Montagmorgen ist hier, mitten in der Fußgängerzone, etwas Tragisches passiert: Eine 16-jährige Radfahrerin stößt auf dem Schulweg mit einem Lkw zusammen, gerät unter das Fahrzeug und erliegt noch vor Ort ihren Verletzungen.

Am Nachmittag legen immer mehr Menschen zum Teil unter Tränen Rosen an der Unfallstelle ab. Die Bestürzung und Anteilnahme ist groß – vor allem in der Großen Stadtschule. Hier ist das Mädchen zur Schule gegangen, dorthin ist es am Montagmorgen unterwegs gewesen.

Schulleiter: „Wir sind alle sehr traurig“

Schulleiter Klaus-Dieter Sass ist fassungslos und tief betroffen: „Wir sind alle sehr traurig“, sagt er. Noch am Vormittag seien einige Schüler und Lehrer in die Kirche zu einer kleinen Andacht gekommen, um beieinander zu sein und sich gegenseitig Trost zu spenden. „Der Pastor hat sehr gute Worte gefunden“, erzählt Sass.

Besonders hart getroffen hat die Nachricht die Mitschüler des Mädchens. Sie konnten sich von ihren Eltern abholen lassen. In der Schule stehen ihnen sowie den anderen Schülern und Lehrern Mitarbeiter des schulpsychologischen Dienstes als Ansprechpartner zur Verfügung.

„Für solche Situationen haben wir außerdem ein Krisenteam gebildet. Das kommt dann schnell zusammen und überlegt gemeinsam mit Eltern, was als Nächstes getan wird“, erklärt der Schulleiter. In den nächsten Tagen dürfen die Schüler entscheiden, ob es eine gemeinsame Trauerveranstaltung, einen Gottesdienst oder Ähnliches für ihre verstorbene Freundin und Mitschülerin geben soll.

Mehr als 20 Rettungskräfte waren im Einsatz

Passiert ist der Unfall in der Fußgängerzone. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Mädchen aus der Diebstraße gekommen und auf die Altwismarstraße gefahren. Dabei ist von links der Lieferwagen gekommen. Für das Mädchen kommt jede Hilfe zu spät.

Mehr als 20 Rettungskräfte sind im Einsatz gewesen, die Unfallstelle in der Fußgängerzone war bis 11 Uhr gesperrt. Die Frage, die sich viele Wismarer stellen, ist: Wie kann so etwas in der Fußgängerzone passieren? Fahrradfahren ist dort erlaubt, Lieferfahrzeuge dürfen mit Schrittgeschwindigkeit fahren.

Ein Sachverständiger der DEKRA soll den Unfallhergang ermitteln. Der Lkw ist beschlagnahmt worden. Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Fahrers bestehen laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht.

Radfahren ist in Wismars Fußgängerzone umstritten, aber erlaubt

Der tragische Unfall wird die Diskussion um das Fahrradfahren in der Fußgängerzone erneut anheizen. Allerdings geht es bei dieser seit Jahren um das Miteinander von Fahrradfahrern und Fußgängern. Seit 1993 sind Fußgänger und Radfahrer zusammen auf Hegede, Hinter dem Rathaus, in der Krämer-, Altböter- und Altwismarstraße unterwegs.

Auf Antrag der Linken ist im vergangenen Jahr in der Bürgerschaft ein Fahrradverbot beraten worden. Das Ergebnis: Radfahren ist dort weiterhin erlaubt – ohne zeitliche Einschränkungen, wie es zum Beispiel auf der Shoppingmeile entlang der Kröpeliner Straße in Rostock geregelt ist. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Wismar hatte sich gegen ein Verbot ausgesprochen.

Eine neue Kampagne der Hansestadt Wismar sollte stattdessen das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme von Fußgängern und Radfahrern schärfen. Mit der Aktion „Radsam“ wirbt sie für gegenseitige Rücksichtnahme. Sie ist Teil des Nationalen Radverkehrsplans 2020. Unterstützt wird die Aktion vom Bundesverkehrsministerium. Eine für Mittwoch geplante Pressekonferenz zum Thema Radfahren hat die Stadtverwaltung nach dem Unfall abgesagt.

Einige Stunden nach dem tödlichen Unglück ist in Wismar eine weitere Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Die Frau wurde von einem abbiegendem Autofahrer übersehen.

