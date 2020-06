Nach Unfalltod einer Wismarer Schülerin: Darum wird der Lkw-Fahrer nicht angeklagt

Wismar

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich Anfang November 2019 in der Wismarer Fußgängerzone ereignet hatte: Ein 16-jähriges Mädchen und ein Lkw stießen an einem regnerischen Morgen kurz vor 8 Uhr zusammen, die junge Wismarerin, die auf dem Weg zur Schule war, starb noch an der Unfallstelle.

Wie konnte es zu dem Zusammenstoß kommen? War der Lkw-Fahrer zu schnell unterwegs? Mit diesen Fragen hat sich die Schweriner Staatsanwaltschaft beschäftigt. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Das Ergebnis lautet: Der Lkw-Fahrer muss sich nicht vor Gericht verantworten, er wird nicht angeklagt.

Gutachten der Dekra im Februar

Von der Staatsanwaltschaft heißt es dazu: „Das Verfahren wurde hier nach Prüfung des Sachverständigengutachtens und Auswertung aller sonstiger Beweismittel, insbesondere von Zeugenaussagen, mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.“ Dem Lkw-Fahrer sei ein Verstoß gegen Sorgfaltspflichten nicht nachzuweisen.

Bereits im Februar lag der Staatsanwaltschaft ein Gutachten der Dekra vor. Die Prüfstelle hatte dafür den tragischen Unfall nachgestellt: Demnach sei das Mädchen mit dem Fahrrad aus einer Seitengasse gekommen, der Lkw-Fahrer über den Boulevard von links. Auf der Kreuzung stießen sie zusammen.

Laut Staatsanwalt Schwerin, die in dem Fall ermittelt, fuhr der Lkw 14 km/h. Erlaubt ist in der Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit, diese variiere je nach Gerichtsauffassung zwischen 7 und 15 km/h. Wie schnell das Mädchen geradelt ist, konnte nicht ermittelt werden. Aber: Wenn die Schülerin schneller als 15 km/h gefahren wäre, hätte der Lkw-Fahrer keine Chance gehabt, rechtzeitig zu bremsen. Dann wäre es zum Unfall gekommen.

Unfallmorgen war neblig und nass

Der 60-jährige Lkw-Fahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls nüchtern. Sein Fahrzeug und auch das Fahrrad des Mädchens waren technisch in Ordnung. Am Unfallmorgen war es neblig und nass.

Generell ist das Fahrradfahren in Wismars Fußgängerzone erlaubt. Lieferfahrzeuge dürfen zu bestimmten Zeiten fahren. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt dort Schrittgeschwindigkeit. Die Regel rechts vor links gilt laut Dekra in Fußgängerzonen nicht.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hatte an der Kreuzung nach dem Unfall ein weißes Fahrrad aufgestellt, ein sogenanntes Ghost Bike (Geisterrad). Es erinnert an Menschen, die bei Radunfällen starben. Ende Februar wurde es wieder abgenommen, weil die Genehmigung ausgelaufen war.

Von Kerstin Schröder