Nach Verkauf der alten Mensa: Wo kann in Wismar nun getanzt werden?

Wo kann in Wismar noch getanzt werden? Diese Frage beschäftigt Grüne, Liberale und Für-Wismar-Fraktion. Anlass ist der Kauf der alten Mensa am Friedenshof durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau). Sie will dorthin ihren Unternehmenssitz verlagern.

„Damit könnte das endgültige Aus für die Räumlichkeiten zur Nutzung für Tanz- und Musikveranstaltungen besiegelt sein“, so Marcel Schröder, Vorsitzender der Für-Wismar-Fraktion. Das Problem soll in der Bürgerschaft diskutiert werden. Ein gemeinsamer Antrag für die Sitzung am 27. Februar ist raus.

„Wir hätten uns eine Nutzung als Treffpunkt, als Club, als Freizeitstätte gewünscht. Dies hat nicht nur nostalgische Gründe.“ René Domke, Fraktionschef der FDP. Quelle: Heiko Hoffmann

Teile des Gebäudes für Eventflächen

Retten, was noch zu retten ist. So klingt Punkt eins des Antrages. Denn das Nutzungskonzept für die alte Mensa sollte „zumindest Teile des Gebäudes als öffentlich zugängliche und durch die Bürger auch für Tanz- und Musikveranstaltungen nutzbare Eventflächen“ ausweisen. Dafür sollen sich der Bürgermeister sowie die von der Bürgerschaft in den Aufsichtsrat der Wobau entsandten Mitglieder starkmachen.

Gegenüber der OZ hatte Wobau-Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer Mitte Januar erklärt, dass zwar ein Teil der Fläche vermietet werden soll, eine Disco spielt in den Überlegungen aber keine Rolle.

Stadt soll Alternativen aufzeigen

Auch FDP, Grüne und Für Wismar schätzen die Hoffnung auf die Disco-Zukunft in der alten Mensa eher gering ein. Darum lautet Punkt zwei des Antrages: „Sollte eine solche Mischnutzung aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich sein, wird der Bürgermeister aufgefordert, bis zur Bürgerschaftssitzung im August 2020 eine Aufstellung von Möglichkeiten vorzulegen, wo Räumlichkeiten für auch lärmintensivere Veranstaltungen genutzt werden oder entstehen könnten.“

Mehr junge Leute in Wismar

Nach Meinung der drei Fraktionen sind in Wismar zwar Räumlichkeiten für Kinder, Familien und Senioren entstanden, „für die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen existieren aber wenige bis keine Angebote/Möglichkeiten“. Dabei nehme der Anteil an Jugendlichen zu. Derzeit sind es 4000 Wismarer im Alter von 16 bis 25 Jahren. Hinzu kämen 4000 Studenten im Direktstudium sowie Touristen.

Daher werfen Grüne, Für Wismar und FDP die Frage auf: „Wie wollen wir unsere Jugend an Wismar binden, wie Studenten halten, wie neue junge Mitbürger nach Wismar einladen, wenn wir dieses für die Altersgruppe durchaus wichtige Thema weiterhin ignorieren?“

Große Räume fehlen

Sie verweisen außerdem darauf, dass für zum Beispiel Familienfeiern, Klassentreffen, Schulabschlussveranstaltungen in Wismar kaum bis keine geeigneten und für viele bezahlbaren Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. „Die Markthalle und die Reithalle stehen aus Lärmschutzgründen nicht zur Verfügung, andere Alternativen lassen sich nicht benennen“, so die Fraktionen.

René Domke, Fraktionschef der FDP, begrüßt, dass das Mensa-Gebäude durch den Kauf der Wobau erhalten bleibt. Er meint aber auch: „Wir hätten uns eine Nutzung als Treffpunkt, als Club, als Freizeitstätte gewünscht. Dies hat nicht nur nostalgische Gründe. Es ist insgesamt kaum ein Angebot für junge und jung gebliebene Menschen in Wismar vorhanden, bei dem man sich treffen, feiern, tanzen kann.“ Wismar sei gut beraten, hier aktiver zu werden.

René Fuhrwerk, Fraktionschef der Grünen, argumentiert ähnlich: „Hört man sich bei jungen Menschen, aber auch bei anderen Generationen um, dann wird sehr oft bemängelt, dass Wismar sehr wenige Möglichkeiten für öffentliche Konzerte und Tanzveranstaltungen zu später Stunde bietet.“ Deshalb sind die Grünen dafür, einen Teil der alten Mensa weiterhin auch „als Raum für laute Veranstaltungen“ zur Verfügung zu stellen.

Markthalle mit Einschränkungen

Das Thema ist nicht neu. Vor fast einem Jahr hatte es eine Rolle in der Bürgerschaft gespielt. Nach dem Mensa-Aus als Diskothek hatte die FDP nach Möglichkeiten für Tanzveranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene, nach Kapazitäten und Auflagen gefragt.

In der Antwort nannte die Stadt als Alternativen Block 17 für bis zu 199 Besucher, die große Sporthalle und die Markthalle (maximal 600 Besucher). „Allerdings ist die Markthalle nicht als Veranstaltungsstätte genehmigt, sondern lediglich für Ausstellungen und Märkte. Andere Veranstaltungen bedürfen einer Einzelfallbeantragung“, so die Stadt. Für die Markthalle gelte ein Immissionswert für das Wohnen auf der gegenüberliegenden Hafenseite (Alter Holzhafen 11) von 30 dB (Dezibel) ab 22 Uhr.

Bauarbeiten in großer Sporthalle

In der Sporthalle Bürgermeister-Haupt-Straße werden nach der Sanierung der technischen Anlagen Veranstaltungen mit etwa 1000 Besuchern möglich sein. Mit der Fertigstellung ist kaum vor Herbst 2021 zu rechnen.

Reithalle entfällt

„Durchaus problematisch gesehen wird das momentane Fehlen eines multifunktionalen Raumes für Veranstaltungen mit über 500 Besuchern“, so die Antwort der Stadt schon vor einem Jahr. Als Gründe führt die Verwaltung den vorhandenen Gebäudebestand, notwendige Sanierungsmaßnahmen wie bei der großen Sporthalle und die bauliche Entwicklung an. So entfällt die Reithalle durch das Wohngebiet Lübsche Burg Ost für Veranstaltungen zu später Stunde.

Stadt: kommerzielle Unternehmen gefragt

Nach Ansicht der Stadt sind bei derartigen Veranstaltungen kommerzielle Unternehmen und Vereine gefragt. Die Zulässigkeit von Diskotheken und Clubs regelt nach Angaben der Verwaltung in den unterschiedlichen Baugebieten die Baunutzungsverordnung. Chancen auf Genehmigungen bestehen am ehesten in Gewerbegebieten und Mischgebieten mit überwiegend gewerblicher Nutzung.

Jüngste Location ist das Radisson-Hotel am Alten Holzhafen 28. Die 4. „After Work Party“ steigt am 5. Februar von 19 bis 22 Uhr. Bei Tanzmusik amüsieren sich etwa 100 Leute.

