Nach Vorfall bei Wismarer Montags-Demo: Wer steckt hinter den Protesten?

Wismar

Die Montags-Demo in Wismar ist nicht unumstritten. Beteiligte auf ihre Gründe angesprochen, warum sie dabei sind, zeigen sich meist redselig, solange ihr Name nicht erscheint. Da ist zum Beispiel eine Physiotherapeutin, die bald ein Vorstellungsgespräch hat. Sollte ihr Name erwähnt werden, entscheidet sich der potenzielle Arbeitgeber vielleicht für eine andere Bewerberin, sagt sie. Dann lieber nicht.

Oder der 60-jährige Unternehmer, der seit dem 8. Februar regelmäßig dabei ist und dafür extra 40 Kilometer anreist. Der Name? Lieber nicht. Der Sohn ist erfolgreich selbstständig und könnte vielleicht Schaden nehmen. Und die Einzelhändlerin, die wie viele andere monatelang in Existenzangst lebte? Kopfschütteln. Man weiß ja nie, wie das nachher ausgelegt wird. Warum die Angst, wenn man als Demonstrant doch zu der Aktion steht? Ist es die Gefahr, in die rechte Ecke geschoben zu werden?

Alles begann mit einem spontanen Facebook-Aufruf

Genau das sei ein zentrales Problem, sagen zwei Männer, die keine Scheu haben, ihre Namen zu nennen: Günther Schwaneberg und Marco Wolter. Sie gehören zum Organisationsteam der Montagsdemo in Wismar.

Alles begann mit einem spontanen Facebook-Aufruf zu einem Montagsspaziergang, der am 8. Februar stattfand. Von wem der kam, weiß das Duo nicht mehr. Etwa 120 Leute seien dagewesen, schätzen sie. In erste Linie sei es darum gegangen, „auf die irren Corona-Maßnahmen aufmerksam zu machen“.

Demo mit Reden und Rundgang

Am Ende des Tages entschied Günther Schwaneberg: „Einer muss das jetzt in die Hand nehmen!“ Gesagt, getan. Ein Orga-Team rund um den ehemaligen Hafenmitarbeiter und seinen Stellvertreter Marco Wolter – mittlerweile sind es neun Frauen und Männer – bildete sich und der Montag als Tag des Geschehens war gesetzt. Treffpunkt: Marktplatz, 17 Uhr. Ein paar Reden an einem offenen Mikro, dann ein Rundgang durch die Stadt. „Wir sind regelmäßig um die 100 Leute, manchmal sogar 150.“ Angestellte, Selbstständige, Ärzte, Physiotherapeuten, Kassiererinnen, Pädagogen seien dabei, zählen sie auf.

Günther Schwaneberg, ehemaliger Hafenmitarbeiter Quelle: Jana Franke

Nicht bei allen stößt die Demo auf Gegenliebe. Oft würden die Teilnehmer als Nazis und Corona-Leugner bezeichnet. Und genau hier liege das Problem, warum sich nicht alle namentlich zu erkennen geben wollen, so Schwaneberg. „Wir sind keine Leugner, keine Nazis und halten uns an Regeln wie Maskenpflicht und Abstand“, betont er. „Wir sind Menschen, die von dem Grundrecht, zu demonstrieren, Gebrauch machen, weil wir nicht mit den Corona-Maßnahmen einverstanden sind und waren.“ Die seien zum Teil absolut nicht nachzuvollziehen gewesen und fernab jeglicher Logik.

Vertrauen in Politik verloren

„Wir haben das Gefühl, dass sich die Politik wenig mit Wirtschaft auskennt. Mit dem Lockdown verlagerte sich alles automatisch ins Internet“, nennt eine Einzelhändlerin ein Beispiel. Sie fordert: Rettet die Innenstädte. „Wir möchten Fragen beantwortet haben. Warum müssen Läden in der Innenstadt schließen, für Supermärkte mit zahlreichen Kunden aber gibt es keine Einschränkungen?“

Die Physiotherapeutin ergänzt: „Sind die Krankenhäuser wirklich überbelegt oder haben sie einfach zu wenig Personal, weil es aus Kostengründen abgebaut wurde?“ Sie alle hätten das Vertrauen in die Politik verloren, aber niemand auf dem Marktplatz würde behaupten, dass es Corona nicht gibt oder dass sich niemand impfen lassen soll. „Jeder soll für sich entscheiden, was er möchte und was nicht. Aber die Panikmache soll endlich aufhören“, so Marco Wolter.

Marco Wolter, Landmaschinentechniker. Quelle: Jana Franke

Eine Wismarerin trifft jeden Montag auf die Demonstranten, weil sie zu der Zeit Feierabend hat und am Markt vorbeigeht. Die Aussage, dass keine Corona-Leugner oder keine Menschen, die der AfD nahe stehen, dabei sind, kann sie nicht teilen. „Ich habe eine Rede gehört, die ging gar nicht“, meint die 48-Jährige. „Da muss mir niemand erzählen, dass alle auf dem Markt eine reine Weste haben.“

In der Tat hatte es eine bedenkliche Rede gegeben, bestätigt Günther Schwaneberg. Die sei auf Anordnung des Orga-Teams auch abgebrochen worden. Und: „Einen Sprecher haben wir zur Rede gestellt, weil der Vorwurf kam, dass er der rechten Szene angehört. Er bestätigte uns, dass es eine Jugendsünde gewesen ist“, so Schwaneberg und wiederholt: „Wir sind keine Nazis. Wir sind demokratisch und lassen jeden zu Wort kommen, der nicht der NPD angehört und der kein Reichsbürger ist. Wir tolerieren auch keine verfassungsrechtlichen Symbole.“ Er verstehe sich als Querdenker, wie die meisten in der Runde. „Es geht darum, querzudenken, nicht darum, gegen den Staat zu sein. Wir möchte nicht in eine Ecke gestellt werden.“

Geteiltes Echo aus der Bürgerschaft

Wie sehen die Stadt und die Bürgerschaft die Montagsdemos? „Wir hätten uns ein Gespräch mit dem Bürgermeister gewünscht, das kam aber nie zustande“, bedauert Günther Schwaneberg. Sie würden im Rathaus auf eine Mauer von Vorbehalten stoßen.

In der Bürgerschaft gibt es ein geteiltes Echo. Tom Brüggert (CDU) schaute sich als Bürgerschaftsmitglied eine Demo an. Um sich einen Eindruck zu verschaffen, sei er mit Demonstranten ins Gespräch gekommen. „Ich bereue das nicht, im Gegenteil. Das kann man mal machen, auch wenn man nicht zu hundert Prozent ihr Anliegen teilt“, resümiert er.

Horst Krumpen (Linke) dagegen hat zu der Art der Demonstration eine klare Haltung: „Ich lehne diese Meinungsäußerung, die da kundgetan wird, eindeutig ab, aber trotzdem sind wir gesprächsbereit.“ Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) hält sich bedeckt. „Wenn es eine angemeldete Versammlung in der Hansestadt gibt, nehme ich das zur Kenntnis. Es ist nicht meine Aufgabe als Bürgermeister, dazu Stellung zu nehmen.“ Auch wenn das politisch unterschiedlich bewertet werde, argumentiert René Domke (FDP), würden die Demonstranten Gehör finden. Sie können sich auf das Recht der freien Meinungsäußerung auf einer Demonstration verlassen.

Britta Fust (Linke) beobachtet die Demos seit Monaten. Es könne nicht die Rede davon sein, dass das Demonstrationsrecht eingeschränkt worden sei. Eine beschauliche Anzahl von Leuten sei trotz hoher Inzidenzen durch die Stadt gegangen, „größtenteils ohne Maske und ohne Abstand“. Auch demokratiefeindliche Wortbeiträge hätte sie vernommen. Nicht nur beobachtet, sondern mehrfach auf den Demos dabei war Holger Schneider (AfD). „Wir unterstützen das Anliegen, legitimen Protest gegen die auch aus unserer Sicht überzogenen Corona-Maßnahmen zu äußern.“

Polizei: „Demo läuft friedlich ab“

Jeden Montag ist auch die Polizei präsent. Zuletzt waren in der Regel 60 Beamte plus Verfassungsschutz vor Ort. „Ein Teil der Einsatzkräfte war zur Absicherung des Straßenverkehrs eingesetzt“, erläutert Polizeisprecherin Jessica Lerke. Nach ihren Angaben laufe die Demo friedlich ab und die Teilnehmer würden sich grundsätzlich an die Auflagen der Versammlungsbehörde zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie zur Einhaltung eines Mindestabstandes halten. Nur vereinzelt mussten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.

Die pauschale Behauptung, auf dem Markt würden sich vorwiegend „Corona-Leugner und Nazis“ treffen, bestätigt sie so nicht. Bei den Teilnehmern handele es sich grundsätzlich um Bürger, die sich im Rahmen des Versammlungsgeschehens kritisch gegen die verhängten Corona-Maßnahmen äußern.“ Aber: „Vereinzelt nahmen auch Personen teil, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden können.“

Wird die Demonstration trotz der Corona-Lockerungen weiterhin durchgeführt? „Ja, auf jeden Fall. Es ist die letzte Möglichkeit, etwas zu tun“, sagt Günther Schwaneberg. Jede Woche aufs Neue muss er die Demo bei der Versammlungsbehörde des Landkreises in Grevesmühlen anmelden und pro 25 Teilnehmer einen Ordner stellen. „Wir werden weiterhin auf die Straße gehen.“ Denn auch jetzt gebe es noch Maßnahmen, mit denen sie nicht einverstanden sind.

Von Jana Franke