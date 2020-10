Wismar

Zwei Männer der Gebäudereinigungsfirma Saubermann aus Wismar sind am Montagvormittag, in Schutzanzügen und mit Staubmasken ausgestattet, dabei, den ersten Schmutz und Überreste des Brandes zu entfernen, der die Bewohner des Wohnblocks An der Mole 8 im Wismarer Stadtteil Friedenshof in der Nacht überraschte. Die beiden Männer bereiten den Treppenflur soweit vor, dass später die Handwerker zur Sanierung der Brandschäden gut arbeiten können, berichtet einer der Gebäudereiniger. Die Schäden vor Ort sind nicht gerade gering. Der Stromkasten, von dem aus vermutlich das Feuer ausging, ist komplett zerstört. In den kommenden Wochen müssen neue Stromleitungen gelegt werden. Auch die Wohnungseingangstür ist komplett verbrannt. In eine Wohnung ist der Ruß so stark hineingezogen, dass sie so nicht mehr bewohnbar ist. Auch drei weitere Wohnungen sind durch das Feuer zurzeit nicht mehr nutzbar.

Nach dem Brand An der Mole 8 musste die Mieter ihre Wohnungen verlassen. Quelle: Heiko Hoffmann

Mieter sind am Montagvormittag nicht da. Sie durften ihre Wohnungen – nachdem viele von ihnen durch das Feuer in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag aus dem Schlaf gerissen worden sein dürften – noch nicht wieder betreten. Erst ab Dienstag dürfen zehn Parteien wieder zurück, vier müssen noch länger auf ihr Zuhause verzichten.

Wobau: Vier Mietparteien dürfen noch nicht in ihr Zuhause zurück

In der Brandnacht vor Ort war auch Joachim Brinckmann. Er ist Leiter der Wohnungswirtschaft bei der Wohnungsbaugesellschaft Wismar. „Ich war etwa um 1 Uhr da. Da waren noch drei Rettungswagen, drei Feuerwehrfahrzeuge und Polizei. Die Mieter wurden alle medizinisch versorgt“, berichtet er. Die Feuerwehr habe es jedem Mieter noch einmal ermöglicht, gemeinsam in die Wohnung zu gehen und ein paar persönliche Dinge zu holen. Joachim Brinckmann selbst habe versucht, für die Bewohner Hotelzimmer zu besorgen. „Das war allerdings nicht möglich. Die waren entweder ausgebucht oder nicht zu erreichen, weil es keine Nachtbesetzung gab.“ Jedoch seien alle Mieter bei Freunden und Bekannten untergekommen. Vier Mietparteien müssen allerdings noch länger als bis Dienstag warten, um in ihre Wohnungen zurückzukehren. Für sie will die Wobau bis Mitte der Woche Ersatzwohnungen besorgen.

Vier Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Quelle: Heiko Hoffmann

Brennpunkt Friedenshof : Immer wieder brennt derselbe Block

Immer wieder kommt es seit einiger Zeit in dem Wohngebiet zu Bränden. Erst im Juli brannte es im Aufgang des Wohnblockes An der Mole 13. Vor fast genau zwei Jahren brannte es dort ebenfalls. Damals dauerte es fast drei Monate, bis die Mieter zurück nach Hause konnten. Und: Es ist derselbe Wohnblock, in dem auch am vergangenen Wochenende ein Feuer die Wohnungen zerstörte. Immer handelte es sich um Brandstiftung. Im April wurde zudem ein Molotowcocktail auf einen Balkon des Blocks geworfen. Das Problem mit den Bränden sei größer geworden, bestätigt auch Joachim Brinckmann von der Wobau. Zur möglichen Ursache oder zu möglichen Tätern sagt er zudem: „Es gibt Verdachtsmomente. Das ist aber Sache der Brandermittler.“

Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus

Die Staatsanwaltschaft Schwerin, die in dem Fall ermittelt, geht inzwischen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das sei eine erste Einschätzung des Brandsachverständigen, der noch ein ausführliches Gutachten erstellen wird. Die Ermittlungen könnten in diesem Fall zudem länger dauern. „Hier müssen viele Zeugen befragt werden. Es waren viele Personen vor Ort. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Ermittlungen noch hinziehen werden“, sagt Staatsanwalt Jörg Ebert der OZ.

In den letzten Jahren war dies nicht der einzige aufsehenerregende Wohnungsbrand. Das bestätigt auch Jörg Ebert. Während der Ermittlungen wolle man dabei deswegen nicht nur auf den letzten Brand, sondern auch auf die zurückliegenden Vorfälle schauen.

Haben Staatsanwaltschaft und Polizei Erfolg bei ihren Ermittlungen und finden einen Täter, muss der mit ziemlicher Sicherheit mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Staatsanwalt Jörg Ebert geht sogar davon aus, dass ein Täter in diesem Fall mit einer „erheblichen Freiheitsstrafe“ rechnen muss. Für eine sogenannte einfache Brandstiftung kann eine Haftstrafe von ein bis zehn Jahren verhängt werden, für schwere Brandstiftung sogar bis zu 15 Jahren. Das Strafmaß hänge allerdings von vielen Faktoren ab – zum Beispiel davon, ob der Täter die Tat zugibt und welche Umstände zur Tat führten.

Von Michaela Krohn