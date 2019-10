Nach dem „SuppenGrün“ kommt die „Essbar“: Wismarerin startet ins Kantinengeschäft

Wismar

Da hat sich das Suppenlöffeln doch gelohnt: 2012 hat Stefanie Nowacka ihren Laden „ SuppenGrün“ in der Wismarer Altstadt eröffnet und die Gäste zusammen mit ihrer Mutter und Oma bekocht. So gut, dass fast jeden Tag zur Mittagszeit eine lange Warteschlange hungriger Mäuler vor dem Tresen steht. Jetzt hat sich die 36-Jährige ein zweites Standbein in der Hansestadt geschaffen – die „ Essbar“. Für die hat sie vier Mitarbeiter eingestellt, die stundenlang Gemüse und Kartoffeln schnippeln, Schnittchen und Desserts zubereiten.

Die Wismarerin hat lange überlegt, ob sie expandieren soll. Nur eines war klar: Ein zweites „ SuppenGrün“ sollte es nicht werden, sondern etwas, das das Angebot erweitert. Und das ist in den vergangenen Monaten im Gerberhof 5a mit Blick auf den Mühlenteich entstanden. Dort ist die „ Essbar“ ins Erdgeschoss eines großen, modernen Holzhauses eingezogen. Auch weil sich Beharrlichkeit auszahlt – in diesem Fall von den Betreibern der neuen Kita „Stadtspatzen“. Die hat im Mai das Gebäude bezogen und setzt bei der Versorgung der Kinder auf frische und regionale Produkte. Genau die werden seit Jahren von Stefanie Nowacka und ihrem Team verarbeitet.

„Viermal haben mich die Kita-Betreiber gefragt, ob ich die Versorgung übernehmen möchte, dreimal habe ich nein gesagt“, lacht die Chefin. Das letzte Angebot habe sie schließlich überzeugt. Und mit dem ist sie in ein neues Geschäft gestartet – ins Kantinenbuisness, mit dem sie künftig auch noch mehr Kitas beliefern möchte. Die Unternehmerin hat sich auf die Ausschreibungen der Kitas Dreveskirchen und Stove beworben. Anfragen von anderen Kindertagesstätten liegen ebenfalls vor. Doch mehr als drei solcher Einrichtungen seien nicht zu schaffen. „Sonst leidet die Frische“, erklärt sie.

Damit nicht zu viel Essen übrig bleibt, teilt die Kita dem „ Essbar“-Team jeden Morgen gegen 7.30 Uhr die aktuellen Kinderzahlen mit. Zwei Stunden später beginnt die Produktion, gegen 10.30 Uhr geht das Essen raus. „Das bekommen die Kinder so quasi aus dem Ofen“, sagt Stefanie Nowacka. 36 Bleche können in die neuen Öfen geschoben werden. Die Kinder können durch die Fenster in die Küche schauen, „was sie gerne und oft tun“, freut sich die gelernte Restaurant- und Hotelfachfrau. Für sie ist es das schönste Lob, wenn die Kinder vorbeikommen und erzählen, dass es ihnen gut geschmeckt hat. Natürlich dürfen sie auch die Speisekarte mitbestimmen: „Milchreis, Cremesuppen und alles mit Nudeln mögen sie gerne“, berichtet Stefanie Nowacka.

Mit dem zweiten Geschäft ist die Mitarbeiterzahl auf zehn gewachsen und eine größere Küche notwendig geworden. Die befindet sich in der „ Essbar“ und versorgt nun auch das „ SuppenGrün“, in dem jede Woche mehr als 500 Liter Suppen verkauft werden. Mutter Silke Nowacka-Paetzold (57) und Oma Waltraut Nowacka (79) führen in der Altstadt das erfolgreiche Suppen-Geschäft weiter. Besonders beliebt sind die Klassiker: Kartoffelsuppe und Soljanka. Aber auch die Kokos- und Thai-Suppen werden gerne gelöffelt.

In der „ Essbar“ gibt es natürlich auch Suppe, aber ebenso Königsberger Klopse, Kartoffelpuffer, Schweinshaxe oder Seelachsfilet – und immer ein veganes Gericht. Verarbeitet wird saisonales Gemüse – zurzeit Kürbis, Wruke und Kohl.

Die Entscheidung, ein zweites Standbein aufzubauen, hat Stefanie Nowacka nicht bereut. Mit den ersten Wochen nach der Eröffnung ist sie zufrieden. Viele Firmen- und Behördenmitarbeiter, unter anderem von der Kreisverwaltung und dem Finanzamt, nutzen das Frühstücks- und Mittagsangebot. Die Hauptgerichte werden immer im Verkaufstresen ausgestellt, so dass die Kunden sehen können, was und wie viel auf dem Teller ist. Brötchen, Salate und Desserts gibt es ebenfalls und können auch mitgenommen werden – in Behältern aus Maisstärke.

Mit dem größeren Angebot gibt es auch viele Plätze in der „ Essbar“. Bis zu 80 Stühle können aufgestellt werden, zurzeit sind es um die 60. Hinzu kommen im Frühling und Sommer 30 Sitzmöglichkeiten im Außenbereich. Innen treffen sich momentan einmal in der Woche Mütter mit ihren Babys. Ihr Bereich befindet sich rechts neben dem Eingang. Es gibt einen Kinderwagenparkplatz, eine Spielecke sowie eine Fußbodenheizung. Täglich von 7 bis 10.30 Uhr ist das „Stillcafé“ geöffnet. Es bietet eine Auswahl von kleinen Speisen und Getränken, die auf die Bedürfnisse von jungen Müttern und Kleinkindern angepasst sind. „Dafür arbeiten wir mit Hebammenpraxen in Wismar zusammen“, erklärt Stefanie Nowacka. Geöffnet ist ihre „ Essbar“ montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr.

Von Kerstin Schröder