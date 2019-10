Nach dem Tod der Schwester: Wismarerin nimmt sich eine Segel-Auszeit

Wismar

Was muss mit? Was kann weg? Was wollen wir verschenken? Diese Fragen stellen sich Katja Boehm und ihre drei Töchter zurzeit immer wieder. Denn schon in wenigen Wochen, am 22. Oktober, gehen sie auf eine Reise. Wie lange die dauert und wo sie genau hinführt, wissen die Vier noch nicht. Nur so viel: Sie reisen nach Amerika. Dort wartet Robert (48), Katjas Mann auf seine Familie. Gemeinsam fahren sie dann mit einem Boot ins nächste Abenteuer los.

Freuen sich auf ihre Auszeit auf dem Wasser: Katja Boehm (43) mit ihren Töchtern Ewa (2), Emma (7) und Anna Marie (10). Quelle: Kerstin Schröder

Auszeit, um Kraft zu tanken

Für Katja Boehm ist es eine Auszeit, um Kraft zu tanken. Seit 2016 hat sie mit ihren Kindern in Wismar gewohnt – vor allem, um bei ihrer kranken Schwester zu sein. „Sie ist an Brustkrebs erkrankt und mit 38 Jahren daran gestorben“, erzählt die 43-Jährige traurig. Die letzte Zeit ist sie bei ihrer Schwester gewesen, hat sich um sie gekümmert, und nach ihrem Tod auch ein Jahr lang um deren ältesten Sohn. Der lebt nun wieder bei seinem Vater. Und Katja Boehm braucht Zeit zum Durchatmen – bei Wind und Wellen. Und ihre drei Kinder Anna Marie (10), Emma (7) und Ewa (2) kommen mit.

Mädchen freuen sich aufs Segel-Abenteuer

Die Drei freuen sich auf das Abenteuer unter Segeln. Die beiden Ältesten kennen das Bordleben bereits. Schon 2010 und 2015 sind ihre Eltern einfach mal drauf losgeschippert. Den amerikanischen Fluss Mississippi hinauf, nach Kanada und zu den Bahamas. „Wir haben Delfine und Meeresschildkröten gesehen“, erzählt Anna Marie. Genau wie ihre Schwestern spricht sie hervorragend Englisch. Ihr Vater ist US-Amerikaner und arbeitet zurzeit in seiner Heimat. Nur alle zwei Monate kann er nach Wismar kommen und auch nicht für sehr lange. Die Trennung soll bald vorbei sein. Das Boot ist bereits gekauft und wird bald zu Wasser gelassen. Einen Namen hat es noch nicht. Die Mädchen sind noch am Überlegen. Ihr Favorit ist „ Francis Lee 2“.

Doch erstmal müssen sie packen und unnötigen Ballast loswerden – nicht zum ersten Mal. „Wir haben schon viermal unseren Haushalt aufgelöst“, erzählt Katja Boehm. Sie ist in Groß Eichsen bei Gadebusch aufgewachsen. Die elfte Klasse hat die Nordwestmecklenburgerin im Jahr 1993 im Ausland besucht – in den USA. Dort hat sie ihren „Bob“ getroffen. „Er war ein Freund meiner Gastschwester und hat Schlagzeug gespielt“, erinnert sie sich.

Eltern müssen ihre Jobs nicht aufgeben

Ein Schnappschuss von einer früheren Reise: Robert Boehm mit seiner Tochter Anna Marie Quelle: privat

Große Zukunftspläne schmieden die Zwei damals noch nicht. Das machen sie erst einige Jahre später. Damals studiert Katja Boehm Gesundheitspsychologie in England. Bob kontaktiert sie übers Internet, fragt, wie es ihr geht und erzählt, dass er ein Boot hat und lossegeln will. Dann geht alles ziemlich schnell. Schon ein halbes Jahr später wird geheiratet. Danach stechen sie mit dem Segelschiff „ Francis Lee“ in See. Sie genießen die Zeit auf dem Wasser, kehren aber immer wieder an Land zurück. Mal leben sie in Amerika, dann in Deutschland – manchmal auch örtlich getrennt voneinander. Das macht es nicht immer leicht. Der Vater der kleinen Ewa ist ein Wismarer.

Kinder werden an Bord unterrichtet

Die Jüngste wird bald drei Jahre alt und muss noch nicht zur Schule. Ihre beiden älteren Schwestern werden künftig auf dem Schiff unterrichtet – von ihrer Mutter. Anna Marie ist in der 5., Emma in der 2. Klasse. Viele Bücher sind schon eingepackt. Möglich ist diese Art des Unterrichts, weil die beiden Mädchen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft haben – und in den USA ist „ Homeschooling“ erlaubt. „Ich hatte sie schon nach den Sommerferien aus der Schule genommen und selbst unterrichtet. Dann bot mit aber ihre alte Schule eine Hospitation für beide an, so dass sie noch im letzten Monat hin durften“, berichtet Katja Boehm.

Ihre Jobs müssen sie für ihr neues Segel-Abenteuer nicht aufgeben. Katja Boehm ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der privaten Universität Witten/Herdecke in Nordrhein-Westfalen und arbeitet schon jetzt von zu Hause. „Ob sich das an Land und auf dem Wasser befindet, ist egal“, sagt sie. Auch ihr Mann ist beruflich nicht an einen Standort gebunden. Er installiert Stabilisatoren auf Schiffen. „Wenn er einen Auftrag bekommt, fliegt er los“, erzählt seine Frau. Künftig wird ihn die Familie begleiten oder an Bord bleiben.

Neues Zuhause liegt im amerikanischen Hafen

Nach Amerika reisen die Vier übrigens auch mit dem Schiff. Mit einem Kreuzfahrtschiff geht es von England aus in den US-Bundesstaat Florida. Dort liegt ihr neues Zuhause im Hafen. Wohin sie die erste Etappe ihrer Reise führen wird, entscheiden sie spontan. Auch wann sie an Land zurückkehren, weiß Katja Boehm noch nicht. Doch eins ist klar. „Ich komme auf jeden Fall wieder nach Nordwestmecklenburg zurück, hier leben meine Familie und Freunde.“ Mehr zum Thema:Allein auf dem Meer: Ex-Bürgermeister geriet in Seenot

Von Kerstin Schröder