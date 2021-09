Wismar/Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Der Winter kommt, wenn wir jetzt nicht den Menschen vor Ort helfen, frieren denen die Häuser auseinander, da ist doch alles nass.“ Wolfgang Drevs ist sauer. Die Flutkatastrophe ist mehr als zwei Monate her. „Die Politiker waren alle da und haben Hilfe versprochen, aber das dauert zu lange!“ Deswegen will der Wismarer helfen und sich engagieren.

Konkrete Hilfe vor Ort

Er hat die Aktion „Nordwestmecklenburg hilft Bad Neuenahr-Ahrweiler“ ins Leben gerufen, hat den Landrat Tino Schomann mit im Boot und dank seiner weitreichenden Kontakte als engagierter Wismarer schon viele Firmen und Unternehmer. Und: „Ich kenne die Menschen vor Ort und habe gute Kontakte nach Bad Neuenahr-Ahrweiler.“

Zehn Jahre hat er dort mit Martin Schmidt vom Agenturhaus als Organisator von großen Messen wie der Hanseschau gearbeitet. Als beide die Bilder und Berichte vom Hochwasser sahen, waren sie geschockt. Viele bekannte Gesichter, die einfach mal so ziemlich alles verloren haben. Das mediale Echo war enorm, genauso die Spendenbereitschaft. Nun ist konkrete Hilfe wichtig, sagt Wolfgang Drevs. Er ist nicht der Typ, der große Reden schwingt oder sich gerne in den Mittelpunkt stellt. Sondern ein echter Macher in Arbeitshose, rechts der Akkubohrer, links das Smartphone.

Radlader, Bautrockner, Material

Drevs hat seine alten Kontakte von damals reaktiviert und mit den Menschen gesprochen. Beispielsweise mit dem Unternehmer Marc Ulrich, er ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler einer der Ansprechpartner für die Hilfe vor Ort und genauso ein Macher wie Wolfgang Drevs. Die beiden kennen sich gut. Ulrich hatte beispielsweise direkt nach der Katastrophe, als Tausende Helfer mit ihren Privat-Pkws kamen und für ein Verkehrschaos sorgten, sofort einen täglichen Busshuttle ins Krisengebiet organisiert und die Freiwilligen verteilt. Saubere Helfer morgens hin, schlammverschmutzte abends zurück.

Wolfgang Drevs zitiert seinen Freund nach dem letzten Telefonat: „Wolfgang, wir brauchen nicht den Tausendsten Sack mit alter Kleidung. Wir können das gar nicht lagern und verteilen. Wenn du Radlader fahren kannst, komm runter!“ Wolfgang Drevs kann Radlader fahren. „Ich habe aber keinen Radlader hier frei!“ Den besorgt Wolfgang Drevs auch gleich mit, zusammen mit den Dingen, die konkret vor Ort gebraucht werden. Marc Ulrich: „Wir brauchen derzeit keine Masse an weiteren Helfern vor Ort, sondern Material, was die Helfer verarbeiten können.“

Wismarer OSB-Platten

Bautrockner, Bauholz und OSB-Platten beispielsweise. Wolfgang Drevs erzählt von einer anderen Bekannten aus seiner alten Zeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die will das, was von ihrem Laden noch übrig ist, gegen Plünderungen schützen. Für zwei OSB-Platten müsste sie 670 Euro zahlen – Wucher, der nur mit der Not der Menschen vor Ort machbar ist. Wolfgang Drevs ist optimistisch, dass er das Baumaterial in Wismar besorgen kann.

„Wir müssen da unten helfen. Die Menschen da unten sind so in den Arsch gekniffen, das kann ich einfach nicht mit ansehen! Die Menschen haben kein Abwasser, keinen Strom! Ich kenn’ die Stadt, das sind so tolle Menschen da unten! Wir dürfen nicht lange fackeln, sondern müssen was tun!“ Und zwar konkret: „Wenn Marc mich anruft, er braucht Schubkarren, dann organisieren wir die und bringen sie runter, irgendwie!“

Verein gesucht

Nun sucht Wolfgang Drevs Mitorganisatoren, Sponsoren und besonders einen gemeinnützigen Verein hier in Nordwestmecklenburg, dessen Satzungszweck weit genug gefasst ist, um solche Hilfe auch weiter weg leisten zu können, mit einem Spendenkonto und der Möglichkeit, Spendenquittungen ausstellen zu können. Ganz privat und ohne Verein hat Wolfgang Drevs schon einiges möglich gemacht.

Bei der Jugendweihe des Enkels waren viele befreundete Unternehmer dabei. „Ich hab alle angesprochen und alle haben gesagt, wir helfen, wir machen was, sag an, was!“ Sein Arbeitgeber, Frank Mooren vom Gutshaus Hof Redentin, hatte die Idee, Urlaub hier zu verschenken – vom 11. bis zum 22. Oktober Ferien im Gutshaus für die Menschen, die vom Hochwasser besonders betroffen sind. Und Wolfgang Drevs, der Verwalter des Gutshauses, hat kurzerhand die Menschen in Nordwestmecklenburg gefragt, wer kostenlos weitere Urlaubsunterkünfte zur Verfügung stellt.

Kostenfreier Urlaub von der Flut

„Eine unglaubliche Resonanz! Da haben Leute sich gemeldet, die ihr Schlafzimmer räumen.“ Das Unternehmen Ostsee-Busreisen Wismar übernimmt den Hin- und Rücktransport. Die Freunde vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler passen auf, dass der kostenfreie Ostseeurlaub wirklich nur an betroffene Familien geht.

Über 40 Unterkünfte hat Drevs so organisiert, dazu Buskarten von Nahbus, um die Region zu entdecken. „Es geht, wenn man einfach anpackt und loslegt!“, sagt Drevs und dankt allen Helferinnen und Helfern und denen, die nun helfen wollen. Kontakt: w.drevs@web.de.

