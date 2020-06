Nach fast 30 Jahren: Galeria-Reisebüro in Wismar muss schließen

Wismar

So dicht liegen Freud und Leid beieinander: Das Karstadt-Stammhaus bleibt erhalten, wenige Schritte weiter muss das Reisebüro „ Galeria Reisen Wismar“ schließen. Am 30. Juni ist Schluss. Nicht wenige Kunden sind davon ausgegangen, dass es mit dem Erhalt von Karstadt in der Hansestadt auch eine Zukunft des Reisebüros in der Hegede verbunden ist. Doch dem ist leider nicht so. Die Mitarbeiter sind geschockt.

„Es bricht uns das Herz“

„Liebe Kunden, es bricht uns das Herz.“ Mit diesen Worten auf der Facebook-Seite werden die Kunden informiert, dass die Türen am 30. Juni schließen werden. Bis Sonnabend, 27. Juni, stehen „wir euch gerne noch per Mail, Telefon oder persönlich im Büro für eure Rückfragen zur Verfügung.

Wir danken euch von ganzem Herzen für die langjährige Treue, wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute und immer gute Reise!“ Gut möglich, dass das Team auch noch am Montag und Dienstag für die Kunden da sein wird, während parallel zusammengepackt und aufgeräumt werden muss.

Im 30. Jubiläumsjahr

Büroleiterin Grit Nauwald spricht von einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Kunden verabschieden sich persönlich oder rufen an und wünschen alles Gute. Viele Tränen sind geflossen. Mitte November hätte Grit Nauwald ihr 30. Jubiläum gefeiert. „Für mich ist das mein Leben, ich will im Tourismus bleiben“, sagt Grit Nauwald. Auch ihre Kollegen sind seit vielen Jahren dabei, komplettiert wird das Team von einer Auszubildenden. Sie alle haben Zuspruch von Kunden erfahren. Das tröstet ein wenig, kann die Sorge vor der Zukunft aber nicht nehmen.

Schon im letzten Jahr hatte das Reisebüro unter dem Namen Thomas Cook einiges durchgemacht. Mit der Übernahme durch Galeria im November war eine große Hoffnung verbunden. Jetzt das Aus. Der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt offenbar alle seiner 106 von Thomas Cook übernommenen Reisebüros, die unter dem Namen Galeria Reisen firmieren.

Bürgermeister war im Reisebüro

Auch Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) hatte am Donnerstag vor der Bürgerschaft vom Erhalt des Stammhauses und der Schließung des Reisebüros berichtet. Zum Stammhaus sagte er: „Das ist erfreulich, gerade auch im Sinne der dort arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dem Vernehmen nach ist das der positiven betriebswirtschaftlichen Situation geschuldet, die natürlich etwas mit dem Standort zu tun hat und insbesondere den Umsätzen, die vor allem durch Touristen generiert werden.“

Dann sprach der Bürgermeister von mehreren Wermutstropfen. Und zwar von der Schließung der Häuser in Lübeck und Neubrandenburg und der Schließung der „ Galeria Reisebüros, die gerade vor Kurzem von Thomas Cook übernommen wurden. Davon ist auch Wismar betroffen.“ Am Mittwoch hat Beyer mit den Mitarbeitern gesprochen, „die ziemlich in der Luft hängen“.

