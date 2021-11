Nach fünf Monaten Sanierung: Endlich wieder freie Fahrt durch Kletzin

Kletzin

Kopfsteinpflaster ade: Die Ortsdurchfahrt Kletzin bei Dorf Mecklenburg ist endlich wieder für den Verkehr freigegeben. In fünf Monaten ist das 372 Meter lange Teilstück unter Vollsperrung in eine sechs Meter breite Straße verwandelt worden, auf der sich nun auch große Fahrzeuge ohne Probleme begegnen können. Das stellte sich in der Vergangenheit schwierig dar. Die Ortsdurchfahrt aus Kopfsteinpflaster war teilweise nur 4,40 Meter breit. Der Landkreis investierte 632 716 Euro.

Die Ortsdurchfahrt Kletzin ist wieder für den Verkehr freigegeben. Quelle: Landkreis

„Schön, dass die Umsetzung der Maßnahme so schnell geklappt hat. Die gründliche Vorplanung seit 2017 hat sich gelohnt und alle Beteiligten haben gut zusammengearbeitet“, kommentierte Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) die vergleichsweise kurze Bauzeit seit Juni dieses Jahres. Bürgermeister Burkhard Biemel freute sich bei der Freigabe: „Ich kenne dieses Stück seit über 50 Jahren und es war immer eines der schlechtesten in der Gemeinde. Dieser Missstand ist nun behoben.“ Damit sich die Autofahrer trotz besseren Untergrunds noch an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h halten, soll bald eine der elektronischen „Smiley-Tafeln“ aufgestellt werden.

Auch Grit Glanert vom Zweckverband Wismar ist zufrieden: Das Unternehmen nutzte die Sanierung, um gleich neue Trinkwasserleitungen zu verlegen und steuerte 234 436 Euro zu den Baukosten bei. „Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten von Kreis, Baufirma, Gemeinde und Wasser- und Bodenverband lief reibungslos“, lobt sie. Für die verbreiterte Straße schafft der Landkreis auch Flächenausgleich: 40 Bäume werden entsprechend des Baugesetzes dafür gepflanzt – fünf davon direkt in der Ortslage, der Rest in der näheren Umgebung.

