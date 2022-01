Wismar

„Um mich herum schließt alles“, bedauert Matthias von Schöning und zählt auf: „Die Postbank mit Post, C&A, Takko. Und um die Werft steht es auch nicht gut. Das macht mir schon Sorgen“, gibt der 43-Jährige zu. Im April 2021 eröffnete er seine Crêpe-Bude in der Mecklenburger Straße. Vor allem hatte der Geschäftsmann auf die Schüler der IGS „Johann Wolfgang von Goethe“ gehofft. Doch die Sanierung der Gesamtschule zieht sich in die Länge.

Mit dem neuen Schuljahr nach den kommenden Sommerferien, wovon von Schöning ausging, werden noch keine Schüler vor Ort unterrichtet. „Auch Corona dauert länger als gedacht“, umschreibt er. „Somit werde auch ich schließen“, verkündet er. Am heutigen Freitag (14. Januar) wird der Wismarer das letzte Mal die hauchdünnen Pfannkuchen für seine Kunden herstellen.

Raus aus der Selbstständigkeit

„Auf zu neuen Ufern“, sagt er voller Tatendrang. Matthias von Schöning beendet seine Selbstständigkeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es hat mir großen Spaß gemacht und viele Kunden sind mir ans Herz gewachsen“, meint er. Doch die Chance, die ihm nun ein Bekannter bietet, möchte er nutzen. Der eröffnet in Wismar ein Geschäft mit Hanfprodukten und Matthias von Schöning ist als Storemanager fest eingeplant. Ein Ort für den Laden ist noch nicht gefunden, aber die Innenstadt soll es sein.

Im Angebot sind dann Hanfprodukte – von Nahrungsergänzungen bis Kosmetik. Als Starttermin ist März oder April avisiert. Mit seiner neuen Aufgabe wechselt Matthias von Schöning in ein Angestelltenverhältnis, was als Familienvater natürlich auch seine Vorteile hat, meint er. „Es war zwar schön, sein eigener Chef zu sein, aber ich konnte nie in den Urlaub gehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben“, sagt er lächelnd.

Ja, es falle ihm schwer, am Freitag abzuschließen, aber er freut sich auch auf den Neubeginn. Ein Großteil seiner Einrichtung ist bereits anderen Geschäftstreibenden in Wismar versprochen. Seinen Crêpe-Maker mit zwei Platten behält er. So kann er die französische Leckerei auch weiterhin zu Hause anbieten. Sein Sohn liebe die Pfannkuchen mit Lachs und Meerrettich, verrät Matthias von Schöning. Er selbst esse gern die süße Variante mit Nutella oder die herzhafte mit Schinken und Käse. „Ich habe jeden Tag mindestens einen gegessen“, erklärt er.

Es ist die mittlerweile fünfte Ankündigung einer Geschäftsschließung in Wismar innerhalb kürzester Zeit. Im Dezember teilte die Postbank mit, die Filiale in der Mecklenburger Straße zu schließen und damit auch die Post- und Paketdienstleistungen einzustellen. Im Januar verkündeten Takko und C&A, sich aus der Innenstadt zurückzuziehen. Ute Voß-Marzok schließt zum Wochenende ihr Schuhhaus in der Krämerstraße. Dennoch sieht Wismars Citymanagerin Victoria Binz-Gruber keinen Grund zur Beunruhigung. In den vergangenen Jahren habe sich die Altstadt und auch der Alte Hafen behaupten können – auch in Zeiten von Corona. Seit 2020 habe es zwei Nachfolgen, zwei Unternehmenserweiterungen und 23 Neugründungen gegeben.

Startete in der Pandemie durch: Vanessa Kersting von „MVLiebe“. Quelle: Nicole Hollatz

„Onlinehandel hat Auftrieb bekommen“

Eine von ihnen ist Vanessa Kersting – für Wismar sicher ein Paradebeispiel, dass es auch in der derzeitigen Krise möglich ist, durchzustarten. Die junge Frau gründete den digitalen Hofladen „MVLiebe“ – einen Lieferservice für regionale Lebensmittel. Dafür wurde sie sogar mit dem OZ-Existenzgründerpreis 2021 ausgezeichnet.

Auch Kristian Kny wagte in schwierigen Zeiten den Schritt in die Selbstständigkeit. Im März vergangenen Jahres eröffnete er seine kreative Sandstrahlwerkstatt in der Wismarer Altböterstraße. Ob Gläser, Tassen, Vasen oder auch Weihnachtskugeln – er verwandelt alles mit Buchstaben, Wörtern oder Motiven in stilvolle Unikate. Kunden können auch selbst Hand anlegen und „kreaktiv“ werden. Nicht umsonst trägt seine Werkstatt den ungewöhnlichen Namen – eine Kombination aus kreativ und aktiv.

Kristian Kny, Sandstrahlwerkstatt „kreaktiv“: „Durch Corona hat der Onlinehandel einen Auftrieb bekommen.“ Quelle: Nicole Hollatz

Was ist sein Geheimrezept, mit seinem Konzept in schwierigen Zeiten am Markt zu bleiben? „Positiv bleiben“, sagt er und meint es damit natürlich nicht auf Corona bezogen. Er sei eben ein positiver Mensch mit vielen Ideen. „Ich hoffe natürlich, dass nicht noch mehr Geschäfte schließen, denn es wäre fatal, wenn dadurch immer weniger Leute in die Innenstadt kommen.“ Durch Corona habe der Onlinehandel einen Auftrieb bekommen. „Es sind schwierige Zeiten für Einzelhändler“, meint er.

Aber der 29-Jährige wolle sich der Herausforderung stellen und den Kopf nicht in den Sand stecken. „Das Gute ist, dass ich meine Arbeit auch mobil anbieten kann.“ Als Visitenkarte nutzt er vor allem Instagram und Facebook. Es kommen gerne Kunden vorbei, um sich selbst in der Sandstrahlkabine auszuprobieren – ob Geburtstagsgesellschaft vom Kind bis zum Erwachsenen, Firmen, die ihren Mitarbeitern somit teambildende Maßnahmen ermöglichen, oder Hochzeitspaare, die ihre Gastgeschenke selber gestalten. Gerade die Vorweihnachtszeit sei gigantisch gewesen, zeigt sich Kristian Kny dankbar.

„Der Druck wächst und alles wird teurer“

Ein Kundenmagnet ist auch „Sweet Home“ in der Dankwartstraße. Das Unternehmen von André Priebe ist dort seit 19 Jahren ansässig. Vor einigen Jahren entschied er sich, eine weitere Filiale am Hafen zu eröffnen – eine gute Entscheidung, wie seine Lebensgefährtin und Mitarbeiterin Kathleen Hirlemann bemerkt. „Gerade im Sommer ist dort richtig viel los“, freut sie sich.

Beängstigend sieht sie dagegen die Geschäftsschließungen in der Innenstadt. Der Druck wachse bei allen Händlern, meint sie. „Niemand weiß, was uns erwartet. Jeder hat Angst vor einem weiteren Lockdown.“ Das mache auch das Vorbestellen von Waren schwierig. „Bestelle ich zu wenig, bekomme ich nichts mehr nach. Hinzu kommt, dass alles teurer geworden ist, auch die Frachtkosten“, erklärt sie.

Kathleen Hirlemann (r.) und Antje Brauer von „Sweet Home“ finden den zunehmenden Onlinehandel beängstigend. Quelle: Jana Franke

„Handel ist Wandel“

Wismar habe als Einzelhandelsstandort Zukunft, ist Axel Kruse vom Juweliergeschäft Schütz & Kruse am Alten Hafen überzeugt. „Die Stadt ist im Wandel. Wismar ist kein Nahversorgungszentrum, sondern Erlebnisraum und wird mehr und mehr zum touristischen Hotspot.“ Wer in dem Prozess gut aufgestellt ist, sich interessant macht und bleibt, sich dem Wandel stellt, der habe auch gute Zukunftsaussichten und Relevanz – nicht nur für Touristen, sondern auch für die einheimische Bevölkerung.

Eine Voraussetzung sei aber auch eine hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt; eine Symbiose aus Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und optischen Dingen, wie Wasserspielen und Begrünung. „Bedürfnisse von Einheimischen müssen zwingend einbezogen werden. Aus diesen Bedürfnissen entwickeln sich Dinge, die zum Erfolg führen“, glaubt er. Die Innenstadt sieht er als attraktiv an. „Ich lebe dort und ich liebe es“, schwärmt der Unternehmer.

Juwelier Axel Kruse: „Die Stadt ist im Wandel.“ Quelle: Nicole Hollatz

Auch er leugnet nicht, dass sich die Handelslandschaft verändert hat. „Handel ist Wandel“, führt er aus. Eine Gefahr in Onlinegeschäften sieht er aber nicht – zumindest nicht, wenn man sich als Unternehmer vom Onlineangebot abhebt. „Man muss interessant sein. Besser. Und guten Service bieten.“

Von Jana Franke