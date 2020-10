Inzwischen sind 29 Lehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in Wismar in Quarantäne. Der Unterricht läuft für die wichtigen Abiturklassen und die Eingangsklassen aber in der Schule weiter. Das Unfassbare: Das infizierte Lehrer-Pärchen hatte am Wochenende die Kollegen noch zu einer Feier eingeladen.