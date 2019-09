Nach sieben Jahren: Altar in Dorf Mecklenburg strahlt wieder

Dorf Mecklenburg

Mit der Restaurierung des Altargeheges sind nach sieben Jahren nun die Arbeiten am Altar der Kirche in Dorf Mecklenburg abgeschlossen.

Zur Galerie Der Unterschied zum Zustand vor Beginn der Restaurierungsarbeiten fällt auf. Der Erzengel war zum Beispiel nur weiß übermalt, die Restauratorinnen fanden darunter originale Farbfassungen.

„Dieser Altar feiert das Leben und das Wirken Jesu. Und wir und die nachfolgenden Generationen können uns wieder an der ganzen Pracht dieses Altars erfreuen“, dankte Propst Marcus Antonioli in seiner Predigt beim Gottesdienst anlässlich des Abschlusses der Altarrestaurierung. Eindrucksvoll predigte er mit Blick auf den Altar und die Geschichte dahinter.

Altar aus Kriegszeiten

Der Probst beschrieb: „Im Jahr 1622, also vier Jahre nachdem mit dem Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg begonnen hatte, sorgt sich der regierende Herzog Adolf Friedrich I. zu Mecklenburg-Schwerin darum, wie seine Landeskinder tiefer im evangelischen Glauben wurzeln könnten.“ In Dorf Mecklenburg stand seine Hofkirche. Die herzogliche Empore mit den fünf Wappenfeldern zeugt davon.

Und der Herzog, so wusste Probst Marcus Antonioli zu berichten, überzeugte seinen Hofküchen- und Zeremonienmeister Gregor Wolff, einen Altar für die Kirche zu stiften. „Und was für ein Altar das war! Ein Schnitzwerk auf der Höhe der Zeit zwischen Renaissance und Barock. Inmitten des Krieges feiert dieser Altar die Menschlichkeit Gottes.“ Ein herzoglicher Reformationsaltar aus einer grausamen Zeit.

Weiter: „Wer genau hinschaut, spürt, hier hat die gute Botschaft in Eichenholz und Farbe Gestalt angenommen.“ Die gute Botschaft ist und war auch, dass so ein wichtiges Werk dank Stifter und Spender restauriert werden konnte.

Dank Stifter und Spender

Pastor Jens Krause dankt: „Möglich wurde die Restaurierung durch die Unterstützung verschiedener Stiftungen.“ Die Aufzählung ist lang: die Stiftung „Kirche im Dorf“ in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die Ella Freifrau von Lüttwitz Stiftung, die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die Oetker-Stiftung sowie die Wilhelm und Käthe Kracke Stiftung, dazu kamen Landes- und natürlich Kirchen- und Gemeindemittel sowie viele Spender.

Jens Krause hat Anfang 2019 die Pfarrstelle übernommen, vorher war Antje Exner Pastorin in Dorf Mecklenburg. Den Anstoß zur Altarrestaurierung gab das Kieler Stifterehepaar Dr. Irmtraut und Prof. Dr. Gotthilf Hempel mit ihrer Stiftung „Kirche im Dorf“.

Gotthilf Hempel (90): „2012 suchten meine Frau und ich nach einem neuen Projekt für unsere Stiftung. In Demern und in Schlagsdorf hatten wir die Restaurierung der Altäre gefördert.“ Dabei hatten sie die Restauratorin Katharina Geipel kennengelernt, die vom Altar in Dorf Mecklenburg erzählte.

Mit Gottvertrauen

Irmtraut Hempel (94) erzählte, wie wohl sie sich in der Kirchgemeinde fühlt. „Pastorin Exner hat uns Mut gemacht und Gottvertrauen gegeben“, ließ sie die Gäste beim Empfang nach dem Gottesdienst schmunzeln.

Denn nach dem ersten Kostenvoranschlag für die Altarrestaurierung war das Stifterpaar sich sicher, das Ende der Arbeiten nicht mehr erleben zu können. Beharrlichkeit und Gottvertrauen halfen, dazu konnten Paar und Pastorin weitere Stifter und Geldgeber überzeugen.

Altargehege restauriert

Und als nach fünf Jahren 2017 im Lutherjahr die Arbeiten am Altar abgeschlossen waren, fiel die Restaurierungsbedürftigkeit des reich geschnitzten Altargeheges davor auf. Der Erzengel waren weiß übermalt, die Engelsgesichter einfach nur gelb.

Die Farbschichten aus den vorherigen Jahrzehnten und Jahrhunderten wurden mühevoll, langsam und bedächtig abgenommen. „Wir konnten den Spruch rekonstruieren“, erzählt Restauratorin Katharina Geipel, die zusammen mit ihrer Kollegin Annette Seiffert die Arbeiten ausgeführt hat.

„Kommet zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“ (Matthäus 11,28), ist nun auf dem Altargehege zu lesen. Aus der vorherigen Abgrenzung zwischen Chor und Gemeinde wird die reformatorische Aufforderung des Näherkommens, der Gemeinschaft.

Noch mehr tun

Die Altar-Farbgebung ist, so die Restauratorinnen, typisch für die Zeit der Renaissance. „So, wie wir sie sicherlich auch an der Kanzel finden würden, wenn wir sie restaurieren dürfen“, macht Annette Seiffert auf das nächste mögliche Projekt aufmerksam.

Stifterin Irmtraut Hempel: „Wir sind beide froh, dass wir in Dorf Mecklenburg gelandet sind.“ Sie dankt genauso und macht Mut, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Man bekommt es vielfach zurück. Haben Sie keine Angst vor dem Ehrenamt, es lohnt sich!“

Auch Pastorin Antje Exner dankte: „Und wenn Sie mit der Kanzel fertig sind, können Sie auch nach Wismar kommen. Da ist noch genug zu tun.“

Von Nicole Hollatz