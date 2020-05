Nach sieben Wochen Sehnsucht: Erste Dauercamper zurück auf Poel und in Neukloster

Timmendorf/Neukloster

Seit Tagen klingelt das Telefon heiß bei Sandra Junghans. Die Chefin des Campingplatzes in Timmendorf auf der Insel Poel muss immer wieder Fragen beantworten. Seit dem 1. Mai dürfen die rund hundert Dauercamper aus Mecklenburg wieder auf den Platz, der sieben Wochen wegen des Coronavirus geschlossen war.

Die übrigen hundert Dauercamper aus anderen Bundesländern und alle weiteren Campingfreunde müssen sich weiter gedulden. „Die sind ausgehungert“, sagt die 41-jährige Inhaberin. „Zu Ostern wäre unser Platz voll gewesen. Jetzt hoffen wir auf den Herrentag und das Pfingstwochenende.“ Die Sanitäranlagen darf sie weiterhin nicht öffnen.

„Das hier ist unser Kleinod“

„Ein Glück, dass wir wieder hier zu Hause sein können.“ Die Freude ist Gerburg und Rudolf Hermann anzusehen. Sie kommen seit mehr als 20 Jahren aus Schwerin nach Timmendorf. „Das hier ist unser Kleinod, wir lieben es. Und das Meer“, schwärmt die 77-Jährige. Für das Gespräch hat sie eine Mund-Nasen-Abdeckung angelegt.

Obwohl sie in der Stadt ohne Garten wohnen, hätten sie nicht den Druck gespürt rauszumüssen, meint ihr Ehemann. Der 83-Jährige ist gerade beim Rasenmähen. „Einmal durften wir her, um zu prüfen, ob das Dach nach dem Sturm noch in Ordnung ist.“ Auch bei den Nachbarn aus Halle und Magdeburg hätten sie nach dem Rechten geschaut. „Wir sind hier wie eine große Campingfamilie“, sagen die Eheleute. Für die Platzbetreiber haben sie nur gute Worte. „Sie sind konsequent und liebevoll.“

Familie kommt fast jedes Wochenende

Auch Familie Heinke aus Klein Rogahn, südwestlich von Schwerin, freut sich, ihren Wohnwagen wieder in Beschlag nehmen zu dürfen. Sie ist sofort am 1. Mai angereist. „Wir haben erstmal gleich einen Strandspaziergang gemacht“, erzählt Diana Heinke (53) und unterbricht das Putzen. „Wenn möglich sind wir jedes Wochenende hier und waren schon traurig, als es nicht erlaubt war.“

Auch Sohn Ben-Luca (15) und Tochter Vivien (16) sind mitgekommen. Viele Gleichaltrige hätten sie noch nicht angetroffen. „Es ist sehr ruhig“, findet Ben-Luca. „Eine gespenstige Ruhe“, meint Vater Nico Heinke (46). Das Flair des Urlaubs sei noch nicht da, so viele Nachbarn würden noch fehlen. Aber das nehmen sie in Kauf.

Betreiberin hat Angestellte in Kurzarbeit geschickt

Campingplatz-Betreiberin Sandra Junghans ist froh, dass bislang niemand von den Dauercampern einen Teil seiner Saisonpacht zurückverlangt hat. „Das sind alles sehr liebe, verständnisvolle Camper“, sagt sie. „Wir sind ein reiner Saisonplatz, er ist nicht winterfest. Das heißt, in den sieben Monaten von April bis Oktober müssen wir das Geld fürs ganze Jahr verdienen.“

"Das sind alles sehr verständnisvolle Camper." Sandra Junghans, Inhaberin des Campingplatzes in Timmendorf Quelle: Haike Werfel

Ihre bislang acht Angestellten sind in Kurzarbeit, zwei weitere Frauen stehen in den Startlöchern. „Ich kann sie aber erst beschäftigen, wenn’s Geschäft wieder richtig losgeht.“ Ein Lichtblick seien die Sommermonate. Im Juli und August ist der Campingplatz ausgebucht, sagt sie.

Rostocker lieben Natur-Campingplatz in Neukloster

Wesentlich kleiner ist der Campingplatz am Neuklostersee. Dennoch haben die Camper reichlich Platz zueinander. „Die Ostsee ist uns zu voll. Hier ist es schön ruhig.“ Deshalb kommen Nina und Matthias Marx seit 1995 aus Rostock-Lichtenhagen her. Am 1. Mai haben sie ihren Wohnwagen wieder bezogen. „Jetzt fängt die Saison an“, freut sich die 66-Jährige.

Nina Marx hat erstmal geputzt im Wohnwagen. Von Ehemann Matthias gab’s Pfingstrosen, „das sind ihre Lieblingsblumen“. Quelle: Haike Werfel

Sie wohnt den Sommer über mit ihrem Perser-Kater „Bingo“ hier, ihr Mann ist noch berufstätig und kommt an den Wochenenden. Er liebe es, sagt er, vor dem Frühstück im See zu schwimmen. Der liegt knapp 200 Meter entfernt. „Wer die Natur liebt und die Nostalgie, ist hier richtig“, meinen die Eheleute. Die Sanitäranlagen seien zwar in die Jahre gekommen, aber das störe sie nicht. Sie konnten für das kleine Camper-Idyll mit rund 30 Vogelkästen auf dem Platz sechs weitere Paare aus Lichtenhagen begeistern. Schade finden die Rostocker, dass ihre Nachbarn aus Hannover noch nicht kommen dürfen. „Aber wir stehen telefonisch in Kontakt und kontrollieren ihr Anwesen.“

Sieben Wochen Sehnsucht nach Wochenend-Domizil

Eher zufällig haben Doris Lobatz und ihr Mann den kleinen Natur-Campingplatz in Neukloster entdeckt. Seit 2001 steht ein Wohnwagen der Grevesmühlener hier, mit einem zweiten (für die Kinder, wenn sie zu Besuch kommen) sind sie mobil. „Wir sind keine Sonnenanbeter, deshalb zieht es uns nicht an die Ostsee. Hier unter den Bäumen haben wir uns wohl den schattigsten Platz ausgesucht.“

Dauercamperin Doris Lobatz nutzt die Mittagspause für ein Kreuzworträtsel im Vorzelt. Quelle: Haike Werfel

Auch Doris Lobatz freut sich, ihr Wochenend-Domizil wieder nutzen zu dürfen. „Es war sieben Wochen lang sonnig und warm und wir saßen in unserer Wohnung, hatten Sehnsucht und Zeltplatz-Weh“, erzählt sie. „Für uns Campingfans war es diesmal eine ganz, ganz lange Wintersaison.“

Von Haike Werfel