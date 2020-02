Nach tödlichem Unfall einer Schülerin in Wismar: Das sind die Ergebnisse des Gutachtens

Wismar

Wie ist es zu dem Unfall gekommen, bei dem eine 16-jährige Wismarerin im November auf dem Weg zur Schule gestorben ist? Diese Frage stellen sich seit drei Monaten Familie und Freunde. Nun liegt das Gutachten der Dekra vor.

Die hat den Unfall von Anfang November nachgestellt: Das Mädchen war mit dem Fahrrad aus einer Seitengasse gekommen, der Lkw-Fahrer über den Boulevard von links. Auf der Kreuzung stießen sie zusammen. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle.

Lkw war mit 14 km/h unterwegs

Laut Staatsanwalt Schwerin, die in dem Fall ermittelt, war der Lkw mit 14 km/h unterwegs. Erlaubt ist in der Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit, diese variiert zwischen 7 und 15 km/h. Wie schnell das Mädchen mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen ist, konnte der Dekra-Gutachten nicht ermitteln. Aber: Wenn sie schneller als 15 km/h gefahren ist, hätte der Lkw-Fahrer keine Chance gehabt, rechtzeitig zu bremsen. Der Unfall wäre zu einem Unfall gekommen.

Die Ermittlungen sind mit dem Gutachten nicht abgeschlossen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Es müssten noch weitere Beweise ausgewertet werden. Erst danach werde entschieden, ob der Lkw-Fahrer sich vor Gericht verantworten muss. Der 60-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls nüchtern. Sein Fahrzeuge und auch das Fahrrad des Mädchens waren in technisch in Ordnung. An dem Morgen war es neblig und nass.

Gedenkstelle am Unfallort

In der Wismarer Fußgängerzone ist Fahrradfahren grundsätzlich erlaubt. Lieferfahrzeuge dürfen nur zu einer bestimmten Zeit fahren. Für beide, ob Rad oder Auto, gilt: Schrittgeschwindigkeit. Das Thema Vorfahrt gilt laut Dekra an der Kreuzung nicht, da rechts vor links in Fußgängerzonen nicht gilt.

Der Unfall, der sich kurz vor 8 Uhr ereignete, hatte große Betroffenheit in der Stadt ausgelöst. Mitschüler vom Geschwister-Scholl-Gymnasium legten damals und legen noch heute Blumen an der Unfallstelle ab. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat dort ein weißes Fahrrad, ein sogenanntes Ghost Bike (Geisterrad), abgestellt. Es soll an die Unfallopfer, die bei Radunfällen sterben, erinnern.

Von Kerstin Schröder