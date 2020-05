Reinstorf

Was klappert denn da plötzlich? Verwundert schauen acht Augen hoch in die Luft. Die Bewohner des Storchenhofes können es kaum glauben, was sie sehen: Auf dem Mast ihres Stalles steht ein Storch und klappert mit dem Schnabel.

Reingard Sauer und ihr Mann Uwe freuen sich, den Vogel zu sehen. Auch ihr Sohn Björn und Deborah Schröder sind begeistert und hoffen, dass sich noch eine Storchen-Dame dazugesellt. Denn tut sie das nicht, das wissen die Reinstorfer aus jahrelanger Erfahrung, wird auch der Mann nicht bleiben und wieder davonfliegen.

Anzeige

Sturm fegt Nest vom Dach

Seit eh und je trägt der Dreiseitenhof in der Gemeinde Zurow den Beinamen „ Storchenhof“. Auf den Dachfirsten der beiden Scheunen links und rechts neben dem Wohnhaus sind zwei Storchennester angebracht. Die sind jahrzehntelang bewohnt gewesen. Doch irgendwann blieben die Vögel weg.

Weitere OZ+ Artikel

Schon als Familie Sauer 2003 nach Reinstorf kam, haben keine Störche mehr auf den Scheunen genistet. 2012 hat dann noch ein Herbststurm eines der beiden Nester vom Dach gefegt.

Kampf um die Störche

Doch die Familie kämpft. Sie will dem alten Storchenhof wieder zu einem Storchenpaar verhelfen. 2013 wird das defekte Nest mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr und Freunden gegen ein neues ausgetauscht. „Damals war der Storchenmann schon da, aber auf dem anderen Nest. Sie kam allerdings nicht und er ist dann auch wieder abgezogen“, erinnert sich Reingard Sauer. Dennoch ist das Jahr nicht vogellos geblieben.

Im Sommer 2013 wird die Familie gebeten, einen aus dem Nest verstoßenen Jungstorch aus Zurow aufzuziehen. Das gelingt. Mit Hilfe der Futterversorgung durch den örtlichen Anglerverein ist aus „Fredy“ ein ansehnlicher Storch geworden, der schon bald gern auf dem neuen Nest stand. Damals sei die Hoffnung groß gewesen, dass „Fredy“ im Jahr darauf mit einer Frau zurückkehrt. Doch seither ist er nicht mehr gesehen worden.

Paar brütet auf Nisthilfen

2015 macht es sich ein Pärchen auf den Hof gemütlich und brütet sogar. Doch danach ist wieder Schluss mit dem Storchenglück in Reinstorf. Vier Jahre ziehen ins Land: Im März 2019 werden zwei schwere Betonmaste mit Nisthilfen in einiger Entfernung zueinander aufgestellt. Im gleichen Jahr schaut sich auch kurz ein Storchpaar die angebotene Behausung an und wäre vielleicht sogar geblieben – wenn nicht ein dritter Storch seine Revierrechte angemeldet hätte. Letztlich ist keiner geblieben.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre hat sich Familie Sauer erst einmal nur verhalten gefreut, als ein Storch am 15. April auf den neuen Nestern zu sehen ist.

Mittagsschlaf auf einem Bein

„Erst stand er auf dem einen Nest, dann entschied er sich aber für das, das etwas näher am Haus ist“, berichtet Reingard Sauer. Ein paar Tage später, am 23. April, gesellt sich eine Storchendame dazu. Seitdem schleppen die Vögel fleißig Nistmaterial heran und halten auf dem Nest mit einem angezogenen Bein Mittagsschlaf. „Fürs Brüten“, so meint die Bäuerin allerdings, „könnte es schon etwas spät sein. Da aber die Natur in diesem Jahr früher ist als sonst, hoffen wir, dass sie doch noch Nachwuchs bekommen und großziehen können.“

Familie Sauer hofft natürlich auch, dass dieses Paar von nun an viele Jahre auf den Storchenhof in Reinstorf zurückkehrt und dort für Nachwuchs sorgt. Der Landwirtschaftsbetrieb wird seit 16 Jahren ökologisch und nachhaltig betrieben.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Erz