Nachhaltig und sexy: Darum steigt ein Mecklenburger nun auf E-Autos um

Wölschendorf/Bernstorf

Testfahrt mit einem schwarzen Tesla S auf einer leeren Landstraße im Nordwestmecklenburger Hinterland: Von jetzt auf gleich beschleunigt die Elektro-Limousine von null auf 100, presst Fahrer und Beifahrerin förmlich in die Sitzpolster hinein und verursacht dabei ein aufregendes Kribbeln im Bauch. Das fühlt sich so ähnlich an wie in dem Moment, in dem sich eine Achterbahn in die Tiefe stürzt. All das passiert ohne jedes Motorengeräusch, ohne jede Vorwarnung. Stände man am Straßenrand, würde man nur etwas Schwarzes vorbeiflitzen sehen und das Geräusch der Reifen und des Windes hören.

Der Fahrer des Geschosses ist Heimo Wittenburg (62). Die Beschleunigungsleistung seines Elektromobils hat der Ingenieur dabei nur zu Demonstrationszwecken aufgerufen. „Zugegeben“, sagt er, „früher war so etwas wichtig für mich. Ich bin lange Audi 6 und gern rasant gefahren. Heute ist anderes von Bedeutung.“

Dennoch, es tut dem guten Gewissen, ein Elektroauto zu fahren, sicher keinen Abbruch, dass es jedes andere hoch motorisierte Luxusauto an der Ampel einfach stehenlässt. Pure Kraftumsetzung ohne jeden Reibungsverlust. „Fakt ist“, sagt Heimo Wittenburg, „wegen meiner Autos muss kein Ölkrieg mehr geführt werden, und vielleicht gelingt es, wenn hoffentlich bald immer mehr Menschen auf Elektro auf der Straße umsteigen, dass auch meine Enkel noch die Gletscher auf Spitzbergen sehen.“

Pure Kraftumsetzung ohne Reibungsverlust

Der überwiegenden Mehrheit der deutschen Autofahrer gilt das Fahren eines E-Mobils bisher nicht unbedingt als sexy. Was sicher auch damit zu tun hat, dass sich nicht jeder ein Elektroauto der Marke und Preisklasse Tesla leisten kann. „Wobei der Tesla“, sagt Heimo Wittenburg, „auch nicht teurer ist als ein gleich ausgestatteter Audi A6.“

Dass das Thema E-Mobilität insgesamt in Deutschland erst ganz zögerlich beginnt an Fahrt aufzunehmen, ist vor allen Dingen der Automobilindustrie und der Politik geschuldet. Unter dem öffentlichen Druck der Klimawandel-Debatte tut sich langsam etwas auf dem Automarkt, einige neue Modelle kommen in diesem Jahr auf den Markt. Doch selbst wenn sich das Angebot langsam verbessert, es geht auch immer noch um die Batterien und ihre Ladezeiten und generell um das Netz an Stromtankstellen, das flächendeckend ausgebaut werden muss.

Bildergalerie: Nordwestmecklenburger Ingenieurbüro setzt auf E-Mobilität

Zur Galerie Tesla, e Golf und Sonnenstrom

Sonnenstrom aus der Ladebox in der Garage

Bei Heimo Wittenburg, Inhaber eines Planungsbüros in Wölschendorf, fahren seit zwei Jahren zwei E-Mobile als Firmenwagen: ein Tesla und ein e-Golf. Bei Laufleistungen von 50 000 Kilometer und 45 000 Kilometer sind diese Autos auch kräftig unterwegs, erzählt er, und der Tesla hat bisher noch keine Durchsicht und Reparatur erlebt. „Die Updates vom Hersteller und auch die Musik – Spotify – kommen über das Internet und sind kostenfrei“, erklärt der Ingenieur.

Er hat kein Problem, seine Autos aufzuladen, in der Garage, an sogenannten Wallboxen, die dort installiert sind. Und weil sich Wittenburg schon seit vielen Jahren für das Thema Nachhaltigkeit interessiert und zu den Ersten in seiner Gegend gehört, die sich vor über 20 Jahren eine Fotovoltaikanlage installieren ließen und immer weiter in das Thema nachhaltige Energieerzeugung investierten, ist es nun auch günstiger Sonnenstrom, den seine Firmenwagen über Nacht tanken. „Es dauert so zwei bis drei Stunden, bis die Batterien voll sind“, sagt er.

Ladezeit von 20 bis 30 Minuten

Befragt nach der Reichweite, erklärt der Ingenieur, der vor allen Dingen auf dem Gebiet Gewässerausbau zu tun hat, dass sie bei seinem Tesla S zum Beispiel fast 600 Kilometer beträgt: „Wenn man sinnig fährt, so um die 130 Kilometer pro Stunde.“ Und weil Tesla sein eigenes Netz von sogenannten Super-Chargern, die die Batterien der Teslas in 20 bis 30 Minuten aufladen sollen, in ganz Europa ausgebaut hat – zurzeit soll es laut Tesla europaweit 1804 Stationen mit insgesamt 15 911 Ladeplätzen und in Deutschland an den relevanten Strecken 70 Stationen geben –, ist auch das Fahren von langen Strecken mit dem Tesla für den Ingenieur kein Problem.

Auch der e-Golf hat seine Berechtigung für die Firma, erklärt Wittenburg: „Bei einer Reichweite von 230 bis 270 Kilometer sind die Kontrollen unserer Baustellen, die sich im Landkreis verteilt befinden, kein Problem. Zumal der e-Golf nur 15 kWh auf 100 Kilometer verbraucht, und auch das winterliche Laden ist zudem 50 Prozent billiger, als Diesel zu tanken. Bei uns finanzieren sich die E-Autos teilweise durch die Dieselkraftstoffeinsparung. So etwas gab es vorher noch nicht.“

Auswahl an E-Mobilen steigt Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der in MV zugelassenen Kfz mit Elektroantrieb oder Plug-in-Hybrid. Dennoch sind bei insgesamt 860 000 angemeldeten Pkw in MV die rund 1000 gemeldeten E-Autos und 7000 Hybridfahrzeuge noch kein wirklicher Hit. Reizen vielleicht neue Modelle mehr Autofahrer zum Umstieg auf Elektromobilität? Neue E-Auto-Modelle auf dem Markt: 1. Peugeot e-208 (ab Februar 2020) 2. Mini Cooper SE (ab März 2020) 3. Opel Cors-e (angekündigt für Frühjahr 2020) 4. Audi e-tron Sportback (angekündigt für Frühjahr 2020) 5. Polestar 2 (Mai 2020) 6. VW ID.3 (Mitte 2020) 7. Mazda MX-30 (angekündigt für Sommer 2020) 8. Volvo XC 40 Recharge Pure Electric (angekündigt Herbst 2020) 9. Ford Mustang Mach-E (angekündigt für Ende 2020) 10. Tesla Model Y (erst ab 2021) Bereits auf dem Markt: Smart EQ Fortwo Faclift, e.Go Life, Peugeot iOn, Citroen Z-Zero, VW eUP, Skoda Citygo eiV, Seat Mii electric, BMW i3, Honda e, Renault Zoe II, Hyundai Kona Elektro, Kia e-Soul, DS 3 Crossback E-Tense, Peugeot e-2008, VW e-Golf, Kia e-Niro, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq Elektro, Tesla Model 3, Jaguar I-Pace, Audi e-tron 50 und 55 quattro, Mercedes EQC, Porsche Taycan, Tesla Model S, Tesla Model X

Nie wieder Benzin oder Diesel

Während der Testfahrt auf der Landstraße lässt Heimo Wittenburg das integrierte Navigationsgerät seines Autos eine Route von Mecklenburg aus bis nach München berechnen. Auf der Fahrt wird der jeweilige Batteriestand bis zur nächsten Super-Charger Station von Tesla angezeigt. „Es ist ein strukturiertes und entspanntes Fahren“, sagt Heimo Wittenburg. Der Ingenieur bestätigt, was viele Elektroautofahrer, wenn sie denn einmal umgesattelt haben, in Internetforen immer wieder bestätigen: Wenn man sich an alle Umstellungen gewöhnt hat, auch an das planmäßigere Fahren, will man nie wieder auf Benzin oder Diesel umsteigen.

Lesen Sie auch:

Mehr zu der Autorin lesen Sie hier.

Von Annett Meinke