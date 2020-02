Nachspiel: Das hat die Wismarer Bürgerschaft beschlossen

Wismar

Die erste Sitzung der Bürgerschaft im neuen Jahr hatte es in sich. Für einen Paukenschlag hatte am Donnerstag die Linksfraktion mit der Beantragung einer Sondersitzung gesorgt. Diese findet am kommenden Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr im Rathaus statt. Dabei geht es um die Abwahl von Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) als Präsidentin der Bürgerschaft. Im Juni 2019 war sie mit Stimmen der AfD in das Amt gewählt worden. Das sorgt bis heute für Diskussionen und dem Ruf nach Rücktritt.

Nicht alles geschafft

Die Sitzung der Bürgerschaft war am Donnerstag gegen 21.45 Uhr beendet. Nicht alle Tagesordnungspunkte wurden abgearbeitet. Die Vorlagen aus dem nicht öffentlichen Teil wurden vorgezogen, weil es dort um Auftragsvergaben für Bauleistungen geht. Die noch offenen Anträge und Anfragen der Fraktionen sollen ebenfalls am 5. März behandelt werden.

Dennoch wurden am Donnerstag eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Den Vorlagen der Verwaltung wurde mit einer Ergänzung zugestimmt.

Museum: von 8 auf 4 Euro

So wurde die neue Entgeltordnung für das Stadtgeschichtliche Museum der Stadt verabschiedet. Ab dem 1. April gelten eine Reihe von Veränderungen. Der Eintrittspreis sinkt von acht auf vier Euro. Auch der ermäßigte Eintrittspreis wird gesenkt: von fünf auf drei Euro.

Ursprünglich war vorgesehen, dass der Eintritt von acht auf sechs und der ermäßigte Eintritt von fünf auf vier Euro gesenkt wird. Doch der Änderungsantrag von Bernhard Schubach (Piraten) fand mehrheitliche Zustimmung.

Eingeführt wird eine Gruppenermäßigung ab 15 Personen. Sie beträgt drei und ermäßigt zwei Euro. Auch hier wurde dem Vorschlag der Piraten gefolgt. Die Verwaltung hatte 4,50 Euro und ermäßigt drei Euro vorgeschlagen.

Um den Besuch für Familien auch mit älteren Kindern attraktiver zu machen, soll die Grenze für den kostenfreien Zugang von 14 auf 16 Jahre erweitert werden.

Erweitert wird die Personengruppe, die von Ermäßigungen profitiert. So werden zum Beispiel die Mitglieder des Museumsvereins eine Vergünstigung erhalten.

Dagegen wird der Preis für die Jahreskarte um einen Euro erhöht. Sie bietet freien Eintritt für die Dauer- und Sonderausstellungen sowie vergünstigte Führungen. Das Angebot der After-Work-Führungen wird gut angenommen und wird dauerhaft ins Programm des Museums mit 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, aufgenommen.

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen dazu führen, die Attraktivität zu erhöhen und damit die Einnahmesituation zu verbessern“, so die Verwaltung.

Theater: Ermäßigung wird attraktiver

Beschlossen wurde auch die erste Änderung der Benutzung- und Entgeltordnung für das Theater der Hansestadt. Hintergrund: Bei den Entgelten für touristische Leistungen und kulturelle Veranstaltungen strebt die Verwaltung eine einheitliche Struktur an. Diese beinhaltet eine einheitliche Ermäßigung von einem Drittel gegenüber Normalpreisen.

Für eigene Veranstaltungen des Theaters galt bisher nur eine Ermäßigung von 25 Prozent für bestimmte Personengruppen. Das wurde am Donnerstag mit Beschluss der Bürgerschaft geändert. Die Ermäßigung beträgt ein Drittel des Normalpreises.

Weiter regelt die Benutzungs- und Entgeltordnung des Theaters für bestimmte Personengruppen den ermäßigten Erwerb von Karten für Restplätze 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Mit dem Beschluss wird der Preis von derzeit 3,50 Euro auf drei Euro gesenkt. Das gilt für Empfänger von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem SGB II, von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII sowie für Studenten.

„Die Preise für Eintrittskarten zu Veranstaltungen des Theaters sind in der Benutzungs- und Entgeltordnung nicht festgelegt, sondern werden jeweils abhängig von Aufwand und Einschätzung der Nachfrage beim Publikum festgelegt“, so die Verwaltung.

Skater können sich freuen

Die Skateranlage am Kagenmarkt ist in die Jahre gekommen und längst nicht mehr der Hit. Das soll sich mit dem Beschluss der Bürgerschaft ändern. Quelle: Haike Werfel

Einen guten Beschluss hat die Bürgerschaft am Donnerstagabend für Kinder und Jugendliche gefasst. Die Skateranlage am Kagenmarkt wird erneuert und erweitert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 267000 Euro.

Der bestehende asphaltierte Skaterbereich ist derzeit mit verschiedenen Einzelelementen gestaltet. Der Hit sind sie längst nicht mehr, der überwiegende Teil bedarf aufgrund des mangelhaften Zustandes einer umfangreichen Anpassung und Optimierung. Die geplante Erweiterungsfläche befindet sich unmittelbar angrenzend und umfasst gemeinsam mit dem Bestand etwa 1500 Quadratmeter.

Von Heiko Hoffmann